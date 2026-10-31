Astăzi, 31 octombrie, este Halloween-ul, iar vitrinele cofetăriilor s-au transformat în tărâmul poveștilor înspăimântător de dulci.

La cofetăria ”Yasmin Bakery”, din București, laboratorul a lucrat la turație maximă pentru a aduce magia pe platouri: de la dovleci simpatici, sculptați în marțipan și torturi cu stafii, castele bântuite și pânze de păianjen, până la prăjituri în formă de dovleci sau de ochi, toate au fost modelate cu o precizie uluitoare.

Yasmin Aydın: „Preparăm deserturi de Halloween de peste 14 ani”

În spatele acestor minunății vizuale, stă o muncă extrem de laborioasă: „Preparăm deserturi de Halloween de peste 14 ani. A fost cerere mare și ne-am conformat. Pentru deserturile de Halloween 2026 la noi în cofetării au muncit doar doi oameni”, spune Yasmin Aydın proprietara lanțului de cofetării.

Torturile tematice au în interior blaturi delicioase de prăjitură Excelent (foi Doboș cu cremă de ciocolată), alese special, pentru a putea fi modelate perfect în marțipan.

Iar flexibilitatea laboratorului atinge cote de artă: „Maeștrii noștri cofetari pot să reproducă orice model, inclusiv modele inventate de AI. Am primit o astfel de comandă si am onorat-o cu drag. A venit un client cu o cu poză făcută cu AI și mi-a spus: «reprodu-mi acest tort», și am reușit să facem acest lucru.”

„Părinții mei sunt primii turci care au deschis o fabrică de pâine în România”

Această pasiune pentru prăjituri vine dintr-o istorie de familie impresionantă. Yasmin este turcoaică și provine dintr-o familie de pionieri ai industriei:

„Părinții mei sunt primii turci care au deschis o fabrică de pâine în România”, spune Yasmin, care și-a ales însă, drumul său.

Familia ei a încercat la început, pe lângă fabricile de pâine, să deschidă și o cofetărie cu specific turcesc, unde au pus în vitrină deserturi orientale, baklavale, saraylii, alături de clasicele prăjituri românești, Amandină si Excelent.

“Pentru că piața nu era pregătită atunci, acele prime spații s-au transformat în patiserii și magazine de pâine. Când am crescut și m-am căsătorit, am decis să readuc la viață visul cofetăriei, alegând însă o direcție clară: deserturile românești, preparate după rețetele lor originale, rețetele vechi de bază”.

”Unde am deschis o cofetărie, clienții au venit după noi!”

Drumul n-a fost lipsit de provocări. Prima cofetărie a fost deschisă în Ghencea, urmată de cea din Sebastian (care funcționează și astăzi), apoi Piața Progresul (funcționează și astăzi) și o altă locație în Dorobanți. Astăzi, Ghencea și Dorobanți sunt amintiri, dar nucleul de fani a rămas: „Am clienți care vin și ne-au urmat încă din Dorobanți; de acum 13 ani. Unde am deschis o nouă cofetărie, ei au venit după noi.” Acum, Yasmin este în căutarea unui nou spațiu pentru a consolida un lanț stabil de cofetării.

Calitate 100% naturală, versus prăjiturile ieftine

Yasmin spune că merge pe un singur principiu: materie primă curată, fără premixuri sau lapte praf. “Când am văzut că pe piață apar prăjituri vândute la 6 sau 6,50 lei, am vrut să mă conving singură.

Nu înțelegeam cum pot alții să coboare prețul atât de mult și eu nu. Așa că m-am dus să gust din ele. Am vrut să văd cum reușesc acești oameni să facă un desert bun la 6 lei sau la 6,50 lei. Am gustat din tot și nu mi-a plăcut așa ceva.

Cremele sunt din praf, formele de ecler nu sunt făcute în cofetării, ci sunt cumpărate de-a gata și frișca nu a văzut smântână. Calitatea este foarte slabă și se simte diferența la gust.

La noi în cofetării lucrăm cu materie primă de cea mai bună calitate. Folosim smântână de cea mai bună calitate, nu avem premix sau lapte praf. Totul este natural, exact ca acasă. Ciocolata pe care o folosim este ciocolată belgiană de cea mai bună calitate. Să încercați, gustul nu minte! Mănânci o bomboană și gustul te duce în copilărie”, ne spune Yasmin.

Iar dulciurile Yasminei chiar au gustul inconfundabil al copilăriei!