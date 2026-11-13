Supranumit „aurul lichid”, uleiul de măsline extravirgin nu este doar un pilon important al dietei mediteraneene, ci și unul dintre cei mai puternici aliați ai longevității. Medicul cardiolog spaniol Aurelio Rojas atrage atenția asupra beneficiilor demonstrate științific ale acestui aliment, subliniind că o cantitate minimă consumată zilnic poate face o diferență majoră pentru sănătatea inimii și a creierului.

Într-o postare adresată comunității sale de peste 1,8 milioane de urmăritori pe Instagram, specialistul recomandă înlocuirea altor grăsimi vegetale, precum uleiul de floarea-soarelui, de cocos sau de palmier, cu uleiul de măsline extravirgin, pe care îl descrie drept 1un aliment net superior atunci când vine vorba de îmbunătățirea sănătății și a longevității”.

Studiile științifice descriu trei beneficii majore ale consumului zilnic de ulei de măsline

Medicul cardiolog citează un amplu studiu realizat de Universitatea Harvard, care a monitorizat peste 92.000 de persoane timp de 28 de ani. Rezultatele arată un impact semnificativ asupra speranței de viață.

Persoanele care au inclus uleiul de măsline în dieta zilnică au prezentat un risc cu 19% mai mic de deces din orice cauză și o scădere cu 30% a riscului de evenimente cardiovasculare grave, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral (AVC).

Același studiu a evidențiat că participanții care consumau constant acest aliment aveau un risc cu 29% mai scăzut de a muri din cauza afecțiunilor neurodegenerative, precum boala Alzheimer.

Cantitate mică, beneficii mari

Nu este nevoie de cantități mari pentru a obține aceste beneficii. Potrivit doctorului Rojas, „cu doar o jumătate de lingură de ulei de măsline extravirgin pe zi se observă deja o reducere semnificativă a riscului de mortalitate”.

Explicația acestor rezultate stă în concentrația ridicată de polifenoli din uleiul de măsline extravirgin, compuși antioxidanți care protejează arterele și combat degradarea celulară asociată îmbătrânirii.

Cum acționează uleiul de măsline ca „angent” benefic pentru longevitate

Acești antioxidanți acționează pe mai multe planuri:

Reduc inflamația cronică și stresul oxidativ din organism;

Îmbunătățesc funcția endoteliului (stratul interior care căptușește vasele de sânge);

Împiedică formarea plăcilor de aterom (colesterol) pe pereții arteriali, atacând astfel la origine hipercolesterolemia.

Consumă corect uleiul de măsline

Pentru a beneficia din plin de proprietățile uleiului de măsline extravirgin, modul de utilizare în bucătărie este esențial. Aurelio Rojas avertizează că polifenolii sunt sensibili la căldură, iar gătitul prelungit la temperaturi foarte înalte distruge o mare parte dintre acești compuși activi. Mai mult, dacă uleiul ajunge să fumege și să se ardă, structura sa chimică se alterează, pierzându-și vitaminele și antioxidanții.

Deși rămâne una dintre cele mai stabile și sănătoase grăsimi pentru gătit datorită punctului său ridicat de fumegare, recomandarea cardiologului este clară: cel puțin o parte din doza zilnică trebuie consumată crudă.

Idei simple de consum zilnic

O jumătate de lingură adăugată dimineața peste o felie de pâine integrală prăjită sau peste ouă, ori seara într-o salată de roșii (combinația dintre licopenul din roșii și polifenolii din ulei potențează absorbția antioxidanților), peste legume fierte sau leguminoase.

„Uneori, un gest atât de mic precum această jumătate de lingură de ulei de măsline poate avea un impact uriaș asupra sănătății și a inimii noastre pe termen lung”, conchide medicul Aurelio Rojas.