Azi e Lăsata Secului, unltima zi de dulce înainte de Postul Crăciunului. Trecem pe mâncăruri fără proteină animală, dar trebuie să rămânem pe ideea de a a avea hrană completă, gustoasă și ușor de preparat că nu vrem să pierdem toată ziua în bucătărie. Aici batch cooking ul ne ajută mult în a prepara acest meniu de post.

Folosim multe proteine vegetale și profităm de fiecare zi cu dezlegare la pește. Săptămâna viitoare va fi pe 21 noiembrie ziua în care vom pune pește în farfurie.

Verifică ce ai deja în frigider și cămară și mergi la cumpărături cu losta pe care ți-o las mai jos. Nu cumpăra lucruri în plus, mai ales „gustărele” de post, pline de grăsimi nesănătoase.

Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking

Ciorba de fasole

Mâncarea de cartofi

Legumele curățate tăiate cuburi sau rase pentru salate și mâncăruri

Supa de ciuperci

Tocănița de ardei

Țușpais de dovlecei

Hummus

Pastă de linte

Maioneză de post (o poți și cumpăra).

Dacă aveți și membri ai familiei care nu țin post, faceți și o tavă de carne carnea separat, la cuptor. Legumele tăiate sau rase le puneți în borcane sau cutii ermetic închise. Mâncarea, supa și ciorba se pun de asemenea în cutii cu câte una sau două porții.

Ce am făcut înainte de a pune masa

Înainte de a pune masa pregătim ceea ce e ușor perisabil. Micul dejun se prepară pe loc sau cu o seară înainte (ovăzul care se lasă la înmuiat în lapte de pildă). Avocado sau fructele, legumele proaspete se taie pe loc.

Mămăliga se poate prepara cu o seară înainte și doar încălzi, dar trebuie pusă într-un prosop pentru a nu se umezi. Maioneza peste salată se pune în momentul servirii sau cu o oră înainte pentru amestecarea aromelor. Ceapa. restul legumelor se pot păstra rase, tăiate în borcane închise ermetic.

Peștele, pilaful se fac înainte de a le servi, sunt bune proaspete. Bruschette-le la fel.

Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane

Luni

Mic dejun: Pâine prăjită cu hummus și roșii

Prânz: Ciorbă de fasole cu multe legume.

Cină: Salată de rădăcinoase (țelină, morcovi, ridichi) și sos de iaurt de soia cu muștar.

Marți

Mic dejun: Ovăz muiat în lapte vegetal și completat cu fructe de sezon, nuci și semințe.

Prânz: Mâncare de cartofi fără carne, dar cu legume din belșug.

Cină: Salata de năut, ardei copți, dovlecei și ceapă trase la tigaie.

Miercuri

Mic dejun: O felie de pâine cu zacuscă.

Prânz: Ciorbă de fasole cu multe legume.

Cină: Salată de ciuperci de mai multe feluri, cu usturoi, castraveți murați și maioneză fără ou.

Joi

Mic dejun: Shake de iaurt de cocos cu banane și curmale.

Prânz: Mâncare de cartofi fără carne.

Cină: Tușpais de dovlecei cu năut și sos de smântână vegetală .

Vineri

Mic dejun: Crackeri cu pastă de linte și felii de castravete.

Prânz: Piperchi, tocană de ardei cu mămăligă.

Cină: Supă cremă de ciuperci pleurotus, falsă ciorbă de burtă dreasă cu smântână sau iaurt vegetal.

Sâmbătă (dezlegare la pește)

Mic dejun: Shake din sfeclă roșie, măr și portocală cu adaos de iaurt sau lapte vegetal

Prânz: Pește la cuptor pe pat de legume si cartofi dulci cu asparagus blanșat și tras la tigaie în ulei de măsline.

Cină: Sushi.

Duminică

Mic dejun: Porridge cu ovăz sau fulgi de porumb și lapte vegetal (fără miere, cu sirop de agave sau arțar), nuci și mere coapte.

Prânz: Risotto, pilaf sau paella, preparat cu supă de legume și cu ciuperci, mazăre, ardei și roșii.

Cină: Bruschette cu guacamole și pico de gallo.

Lista de cumpărături

Legume și verdețuri

Roșii

Cartofi albi

Cartofi dulci

Morcovi

Țelină rădăcină

Păstârnac

Ridichi

Ceapă

Usturoi

Ardei gras

Dovlecei

Castraveți proaspeți

Castraveți murați

Ciuperci champignon sau la borcan/congelate, amestecate de mai multe feluri

Ciuperci pleurotus

Sfeclă roșie

Sparanghel

Avocado

Coriandru

Pătrunjel

Mărar

Fructe

Banane

Mere

Portocale

Lămâie

Alte fructe de sezon (pere, prune, kiwi sau rodie)

Curmale

Conserve, leguminoase și preparate vegetale

Fasole boabe (uscată sau conservă)

Năut fiert (conservă)

Linte (uscată sau conservă)

Mazăre (congelată sau conservă)

Zacuscă (dacă nu ai făcut deja)

Pastă de tomate / bulion

Lactate vegetale și alternative

Lapte vegetal (soia, ovăz sau migdale)

Iaurt de soia simplu

Iaurt de cocos

Smântână vegetală pentru gătit

Maioneză vegetală (fără ou)

Panificație, cereale și semințe

Pâine

Crackeri

Fulgi de ovăz/porumb

Mălai

Orez

Nuci

Semințe (in, chia, floarea-soarelui sau dovleac)

Pește

Estimare Cost Total

Buget estimat cumpărături: 300 lei pentru 3 persoane și 7 zile.

Buget pe zi: 43 de lei.

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