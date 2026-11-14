Azi e Lăsata Secului, unltima zi de dulce înainte de Postul Crăciunului. Trecem pe mâncăruri fără proteină animală, dar trebuie să rămânem pe ideea de a a avea hrană completă, gustoasă și ușor de preparat că nu vrem să pierdem toată ziua în bucătărie. Aici batch cooking ul ne ajută mult în a prepara acest meniu de post.
Folosim multe proteine vegetale și profităm de fiecare zi cu dezlegare la pește. Săptămâna viitoare va fi pe 21 noiembrie ziua în care vom pune pește în farfurie.
Verifică ce ai deja în frigider și cămară și mergi la cumpărături cu losta pe care ți-o las mai jos. Nu cumpăra lucruri în plus, mai ales „gustărele” de post, pline de grăsimi nesănătoase.
Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking
- Ciorba de fasole
- Mâncarea de cartofi
- Legumele curățate tăiate cuburi sau rase pentru salate și mâncăruri
- Supa de ciuperci
- Tocănița de ardei
- Țușpais de dovlecei
- Hummus
- Pastă de linte
- Maioneză de post (o poți și cumpăra).
Dacă aveți și membri ai familiei care nu țin post, faceți și o tavă de carne carnea separat, la cuptor. Legumele tăiate sau rase le puneți în borcane sau cutii ermetic închise. Mâncarea, supa și ciorba se pun de asemenea în cutii cu câte una sau două porții.
Ce am făcut înainte de a pune masa
Înainte de a pune masa pregătim ceea ce e ușor perisabil. Micul dejun se prepară pe loc sau cu o seară înainte (ovăzul care se lasă la înmuiat în lapte de pildă). Avocado sau fructele, legumele proaspete se taie pe loc.
Mămăliga se poate prepara cu o seară înainte și doar încălzi, dar trebuie pusă într-un prosop pentru a nu se umezi. Maioneza peste salată se pune în momentul servirii sau cu o oră înainte pentru amestecarea aromelor. Ceapa. restul legumelor se pot păstra rase, tăiate în borcane închise ermetic.
Peștele, pilaful se fac înainte de a le servi, sunt bune proaspete. Bruschette-le la fel.
Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane
Luni
- Mic dejun: Pâine prăjită cu hummus și roșii
- Prânz: Ciorbă de fasole cu multe legume.
- Cină: Salată de rădăcinoase (țelină, morcovi, ridichi) și sos de iaurt de soia cu muștar.
Marți
- Mic dejun: Ovăz muiat în lapte vegetal și completat cu fructe de sezon, nuci și semințe.
- Prânz: Mâncare de cartofi fără carne, dar cu legume din belșug.
- Cină: Salata de năut, ardei copți, dovlecei și ceapă trase la tigaie.
Miercuri
- Mic dejun: O felie de pâine cu zacuscă.
- Prânz: Ciorbă de fasole cu multe legume.
- Cină: Salată de ciuperci de mai multe feluri, cu usturoi, castraveți murați și maioneză fără ou.
Joi
- Mic dejun: Shake de iaurt de cocos cu banane și curmale.
- Prânz: Mâncare de cartofi fără carne.
- Cină: Tușpais de dovlecei cu năut și sos de smântână vegetală .
Vineri
- Mic dejun: Crackeri cu pastă de linte și felii de castravete.
- Prânz: Piperchi, tocană de ardei cu mămăligă.
- Cină: Supă cremă de ciuperci pleurotus, falsă ciorbă de burtă dreasă cu smântână sau iaurt vegetal.
Sâmbătă (dezlegare la pește)
- Mic dejun: Shake din sfeclă roșie, măr și portocală cu adaos de iaurt sau lapte vegetal
- Prânz: Pește la cuptor pe pat de legume si cartofi dulci cu asparagus blanșat și tras la tigaie în ulei de măsline.
- Cină: Sushi.
Duminică
- Mic dejun: Porridge cu ovăz sau fulgi de porumb și lapte vegetal (fără miere, cu sirop de agave sau arțar), nuci și mere coapte.
- Prânz: Risotto, pilaf sau paella, preparat cu supă de legume și cu ciuperci, mazăre, ardei și roșii.
- Cină: Bruschette cu guacamole și pico de gallo.
Lista de cumpărături
Legume și verdețuri
- Roșii
- Cartofi albi
- Cartofi dulci
- Morcovi
- Țelină rădăcină
- Păstârnac
- Ridichi
- Ceapă
- Usturoi
- Ardei gras
- Dovlecei
- Castraveți proaspeți
- Castraveți murați
- Ciuperci champignon sau la borcan/congelate, amestecate de mai multe feluri
- Ciuperci pleurotus
- Sfeclă roșie
- Sparanghel
- Avocado
- Coriandru
- Pătrunjel
- Mărar
Fructe
- Banane
- Mere
- Portocale
- Lămâie
- Alte fructe de sezon (pere, prune, kiwi sau rodie)
- Curmale
Conserve, leguminoase și preparate vegetale
- Fasole boabe (uscată sau conservă)
- Năut fiert (conservă)
- Linte (uscată sau conservă)
- Mazăre (congelată sau conservă)
- Zacuscă (dacă nu ai făcut deja)
- Pastă de tomate / bulion
Lactate vegetale și alternative
- Lapte vegetal (soia, ovăz sau migdale)
- Iaurt de soia simplu
- Iaurt de cocos
- Smântână vegetală pentru gătit
- Maioneză vegetală (fără ou)
Panificație, cereale și semințe
- Pâine
- Crackeri
- Fulgi de ovăz/porumb
- Mălai
- Orez
- Nuci
- Semințe (in, chia, floarea-soarelui sau dovleac)
- Pește
Estimare Cost Total
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