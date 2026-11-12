Deși îl asociem adesea cu destinațiile exotice îndepărtate, mango-ul este cultivat cu succes chiar în sudul Europei. Pe Coasta de Sud a Spaniei, precum și în Insulele Canare, de exemplu se întind aproximativ 4.700 de hectare de livezi care produc anual circa 40.000 de tone de fructe.
Acum este perioada în care fructele ajung la maturitate deplină direct în pom, oferind un gust dulce intens, o textură cremoasă și un profil nutrițional care te îndeamnă să-l consumi.
Supranumit „regele fructelor„, mango este o sursă concentrată de vitamine, enzime și antioxidanți esențiali.
Arborele de mango este o specie perenă care, în condiții naturale optime, poate depăși 30 de metri înălțime, însă în livezile din sudul Europei este menținut la dimensiuni reduse prin tăieri regulate, pentru a facilita recoltarea manuală.
Este un arbore tropical care adoră căldura, producând fructe chiar și la temperaturi de peste 40°C, dacă beneficiază de irigare constantă. Totuși, este sensibil la frig: înghețurile de -4°C pot distruge un arbore matur, motiv pentru care are nevoie de ierni blânde (în jur de 10°C) și primăveri calde.
Este o plantă surprinzător de rezistentă, tolerând soluri stâncoase, calcaroase sau argiloase, precum și un pH alcalin de până la 8,7. Deși suportă bine umiditatea, are nevoie de irigații regulate în perioada de dezvoltare a fructului pentru a atinge dulceața optimă.
Spre deosebire de fructele aduse din afara Europei, care sunt culese verzi pentru a rezista transportului lung pe mare, mango-ul produs în sudul Spaniei este lăsat să se coacă exact cât trebuie în pom, ajungând pe mesele consumatorilor la cel mai înalt nivel de aromă și nutrienți.
Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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