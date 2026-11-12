Deși îl asociem adesea cu destinațiile exotice îndepărtate, mango-ul este cultivat cu succes chiar în sudul Europei. Pe Coasta de Sud a Spaniei, precum și în Insulele Canare, de exemplu se întind aproximativ 4.700 de hectare de livezi care produc anual circa 40.000 de tone de fructe.

Acum este perioada în care fructele ajung la maturitate deplină direct în pom, oferind un gust dulce intens, o textură cremoasă și un profil nutrițional care te îndeamnă să-l consumi.

10 motive pentru care ar trebui să incluzi mango în alimentația zilnică

Supranumit „regele fructelor„, mango este o sursă concentrată de vitamine, enzime și antioxidanți esențiali.

Întărește sistemul imunitar. Datorită conținutului foarte ridicat de vitamina C și vitamina A, un singur fruct poate acoperi aproape integral necesarul zilnic din prima vitamină, menținând bariera de apărare a organismului activă.

Ușurează digestia și conține enzime digestive naturale care ajută la descompunerea proteinelor, iar aportul ridicat de fibre reglează tranzitul intestinal și previne senzația de balonare de după masă.

Protejează vederea și pielea. Betacarotenii care îi dau culoarea portocalie protejează sănătatea oculară și mențin pielea luminoasă și hidratată.

Este o sursă rapidă de energie. Carbohidrații ușor asimilabili îl transformă într-o gustare ideală pentru revitalizare la mijlocul dimineții sau înainte de efort fizic.

Susține sănătatea cardiovasculară. Conținutul de potasiu și magneziu ajută la menținerea tensiunii arteriale sub control și asigură buna funcționare a sistemului muscular.

Fiind bogat în apă și fibre, calmează rapid senzația de foame între mese reprezentând o opțiune dulce și nutritivă.

Compușii bioactivi (precum mangiferina) luptă împotriva radicalilor liberi și ajută la prevenirea îmbătrânirii celulare.

Furnizează acid glutamic, un aminoacid care stimulează concentrarea și susține funcțiile cognitive.

Aportul de Vitamina K este esențial pentru o mai bună absorbție a calciului în organism.

Acizii tartric și malic din compoziția sa contribuie la menținerea unei rezerve alcaline sănătoase în corp.

Cum se cultivă mango-ul

Arborele de mango este o specie perenă care, în condiții naturale optime, poate depăși 30 de metri înălțime, însă în livezile din sudul Europei este menținut la dimensiuni reduse prin tăieri regulate, pentru a facilita recoltarea manuală.

Este un arbore tropical care adoră căldura, producând fructe chiar și la temperaturi de peste 40°C, dacă beneficiază de irigare constantă. Totuși, este sensibil la frig: înghețurile de -4°C pot distruge un arbore matur, motiv pentru care are nevoie de ierni blânde (în jur de 10°C) și primăveri calde.

Este o plantă surprinzător de rezistentă, tolerând soluri stâncoase, calcaroase sau argiloase, precum și un pH alcalin de până la 8,7. Deși suportă bine umiditatea, are nevoie de irigații regulate în perioada de dezvoltare a fructului pentru a atinge dulceața optimă.

Spre deosebire de fructele aduse din afara Europei, care sunt culese verzi pentru a rezista transportului lung pe mare, mango-ul produs în sudul Spaniei este lăsat să se coacă exact cât trebuie în pom, ajungând pe mesele consumatorilor la cel mai înalt nivel de aromă și nutrienți.