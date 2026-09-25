Alimentația poate avea un rol important în gestionarea unor afecțiuni tiroidiene, dar depinde mult de diagnostic: hipotiroidism (inclusiv Hashimoto), hipertiroidism, noduli tiroidieni, deficit de iod etc. Dr. Vlad Rădulescu, medic specialist în endocrinologie și nutriție, a explicat, într-un interviu acordat G4Food, ce alimente sunt recomandat, care trebuie evitate și modul în care ceea ce mâncăm poate afecta absorbția tratamentului cu levotiroxina. El precizează că „în bolile tiroidiene sunt mult mai puține alimente «interzise» decât sugerează frecvent informațiile de pe internet”.

G4Food: Un pacient cu hipotiroidism/Hashimoto trebuie să reducă produsele din soia și alimentele bogate în fibre? De ce?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu trebuie să le elimine automat doar pentru că are Hashimoto sau hipotiroidism. Problema devine relevantă mai ales dacă pacientul ia levotiroxină (LT4) orală, în special sub formă de comprimat. Ghidul ETA 2025 (European Thyroid Association) include fibrele alimentare, în special tărâțele de grâu, și soia printre factorii care pot reduce biodisponibilitatea LT4 (tiroxina – un hormone produs de glanda tiroidă). Recomandarea practică din tabelul ghidului este ca LT4 să fie administrată cu cel puțin patru ore înaintea fibrelor concentrate sau a soiei. Totuși, textul ghidului precizează că semnificația clinică a interacțiunii dintre soia și LT4 rămâne incertă.

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Așadar, pentru pacient mesajul util este: nu „soia strică tiroida”, ci poate exista o problemă de absorbție a medicamentului. E preferabil ca aportul de soia și fibre să fie relativ constant și să fie separat de LT4. Dacă un pacient, anterior bine controlat, își schimbă dieta și apare un TSH (hormone de stimulare tiroidiană) modificat, ETA recomandă, la pacientul (negravid), să corectăm posibila interferență și să repetăm testele tiroidiene înainte de a crește automat doza de LT4.

Când și cum bei cafeaua când iei tratament pentru tiroidă

G4Food: Cafeaua poate reduce absorbția levotiroxinei?

Dr. Vlad Rădulescu: Da. Pentru levotiroxina administrată oral, cafeaua poate reduce și întârzia absorbția. ETA 2025 citează date farmacocinetice în care administrarea concomitentă cu espresso sau cafea filtrată a redus creșterea și vârful concentrației serice de T4 (tiroxina- principalul hormone tiroidian) și a întârziat atingerea concentrației maxime. Pe baza acestor date, ghidul recomandă o pauză de cel puțin o oră între LT4 și cafea.

Mai general, ETA spune că intervalul dintre LT4 și alimente sau băuturi nu ar trebui să fie niciodată sub 30 de minute, iar pentru eficacitate optimă LT4 ar trebui luată constant fie cu 60 de minute înainte de micul dejun, fie la culcare, la cel puțintrei ore după masa de seară. Deci, pentru un mesaj simplu către pacient: pastila cu apă, iar cafeaua după aproximativ 60 de minute.

G4Food: La ce distanță trebuie luate fierul și calciul față de levotiroxină și de ce?

Dr. Vlad Rădulescu: Conform ETA 2025, levotiroxina trebuie administrată cu cel puțin patru ore înaintea preparatelor cu fier și cu aproximativ patru-șase ore înaintea sărurilor de calciu. Fierul poate lega LT4 la nivel intestinal, iar calciul poate lega LT4 în mediul gastric acid, reducând cantitatea de medicament care ajunge să fie absorbită.

Practic, dacă LT4 este luată dimineața, fierul sau calciul pot fi mutate la prânz sau seara. Merită verificată și compoziția multivitaminelor, pentru că multe conțin fier sau calciu. Ghidul mai menționează că laptele poate reduce absorbția prin conținutul de calciu și proteine și recomandă ca LT4 să fie luată cu mai mult de 1–două ore înainte de lapte.

Ai voie varză sau broccoli când ai probleme tiroidiene?

G4Food: Cruciferele – varză, broccoli, conopidă, kale – trebuie eliminate sau doar consumate cu moderație? De ce?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu trebuie eliminate, de rutină. Legumele din familia Brassica conțin glucosinolați, din care se pot forma compuși cu potențial goitrogen, adică pot interfera cu utilizarea iodului de către tiroidă. Dar asta nu înseamnă că o porție normală de broccoli sau varză produce hipotiroidism.

O revizuire sistematică amplă publicată în 2024, care a analizat 123 de studii, a concluzionat că majoritatea datelor nu susțin un efect antitiroidian relevant al consumului obișnuit de crucifere la om, mai ales când aportul de iod este adecvat. NIH (Institutul Național de Sănătate Publică din SUA) precizează, de asemenea, că pentru persoanele cu aport suficient de iod, cantitățile rezonabile de alimente care conțin goitrogeni nu reprezintă în mod obișnuit o problemă. Deci nu scoatem automat cruciferele din dietă, doar pentru că există Hashimoto sau hipotiroidism.

G4Food:Un pacient cu hipertiroidism poate avea probleme cu aportul excesiv de iod? De ce?

Dr. Vlad Rădulescu: Da. Excesul de iod poate precipita sau agrava hipertiroidismul la persoanele susceptibile. Acest fenomen este cunoscut drept Jod-Basedow și apare mai ales la persoane cu țesut tiroidian autonom, de exemplu noduli autonomi sau gușă multinodulară autonomă, dar poate apărea și în alte contexte de boală tiroidiană. O revizuire din 2025 subliniază că hipertiroidismul indus de iod este întâlnit cel mai frecvent în zone cu istoric de deficit iodat, unde nodulii autonomi sunt mai prevalenți, dar poate apărea și în zone cu aport iodat adecvat.

Problema principală nu este, de regulă, consumul normal de alimente, ci expunerea la cantități mari de iod: suplimente concentrate, kelp/alge, anumite medicamente sau substanțe de contrast iodate. ATA (Asociația Americană de Tiroidă) recomandă evitarea suplimentelor cu iod sau kelp care furnizează peste 500 µg iod/zi, în afara unei indicații medicale, și amintește că aportul cronic peste limita superioară tolerabilă poate produce disfuncție tiroidiană.

Cofeina accentuează simptomele afecțiunilor tiroidiene?

G4Food: Cafeaua, energizantele și excesul de cofeină pot accentua tremorul, palpitațiile sau anxietatea în hipertiroidism? Ce recomandați?

Dr. Vlad Rădulescu: Este o recomandare rezonabilă, dar merită formulată corect: nu există o recomandare formală din ghidul ETA de levotiroxină privind limitarea cofeinei în hipertiroidism. Hipertiroidismul produce frecvent simptome precum palpitații, tremor, anxietate și insomnie. Cofeina este un stimulent și, în studiile efectuate pe oameni, dozele mai mari au fost asociate cu mai multă anxietate, nervozitate, palpitații și neliniște. O meta-analiză din 2024 a găsit o creștere a anxietății după consumul de cofeină, mai ales la doze mari.

Practic, la pacientul cu hipertiroidism activ și simptomatic aș recomanda reducerea cafelei și evitarea energizantelor sau a dozelor mari de cofeină, până la controlul bolii, mai ales dacă există palpitații, anxietate sau insomnie. Nu este obligatoriu ca fiecare pacient să elimine definitiv cafeaua; toleranța poate fi reevaluată după obținerea eutiroidismului.

G4Food: În cazul gușei sau nodulilor tiroidieni există alimente care să fie complet contraindicate pentru toată lumea?

Dr. Vlad Rădulescu: În general, nu. Ghidul ETA 2023 pentru managementul nodulilor tiroidieni se concentrează pe evaluarea clinică și biochimică, ecografie, citologie, scintigrafie – atunci când este indicată – și opțiunile de supraveghere sau tratament; nu recomandă o „dietă pentru noduli” și nici excluderea universală a unor alimente obișnuite doar pentru că ecografia a arătat un nodul.

Alimentația trebuie adaptată contextului real: funcției tiroidiene, aportului de iod, etiologiei gușei, tratamentului și bolilor asociate. Cu alte cuvinte, un nodul tiroidian nu înseamnă automat că trebuie scoase din dietă varza, soia, lactatele sau alte grupe alimentare.

G4Food: Ce este bine să eviți sau să limitezi? Suplimentele cu iod, algele marine etc.?

Dr. Vlad Rădulescu: Aș fi mult mai atent la suplimente decât la alimentele obișnuite. Suplimentele cu iod în doze mari și produsele cu kelp/alge pot furniza cantități foarte mari și greu de anticipat de iod. Într-un studiu pe produse comerciale din alge, conținutul de iod a variat enorm, iar pentru multe produse o singură porție sau doză depășea limita superioară tolerabilă.

ATA recomandă evitarea suplimentelor cu iod sau kelp care conțin peste 500 µg iod/zi, în afara unei indicații medicale. De asemenea, aș evita produsele despre care se spune că “ajută tiroida”, luate fără indicație. Într-un studiu efectuat pe astfel de suplimente, majoritatea produselor testate conțineau hormone tiroidieni T3 în cantități detectabile și jumătate conțineau T4, uneori în cantități clinic relevante.

G4Food: Ce nu trebuie eliminat automat?

Dr. Vlad Rădulescu: Varza, broccoli, conopida, varza de Bruxelles, kale și alte crucifere nu trebuie eliminate automat. Într-un aport alimentar obișnuit și cu un status adecvat al iodului, datele actuale nu susțin excluderea lor de rutină.

Nici soia nu trebuie prezentată ca un aliment care „blochează tiroida”. La pacientul care nu ia levotiroxină, ghidul ETA 2025 nu oferă un motiv pentru a elimina soia din cauza tiroidei. La pacientul tratat cu LT4, problema este interacțiunea cu absorbția medicamentului: ghidul recomandă LT4 cu cel puțin patru ore înaintea soiei și notează că semnificația clinică exactă a interacțiunii rămâne incertă. Așadar, vorbim despre timing și consistența dietei, nu despre demonizarea alimentului.

Adevărul despre consumul de sare iodată

G4Food: Sarea iodată trebuie eliminată doar pentru că ai noduli, sau doar la recomandarea medicului?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu există o recomandare de rutină pentru eliminarea sării iodate doar pentru că există unul sau mai mulți noduli tiroidieni. Iodul este esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni, iar necesarul zilnic recomandat pentru adult este de aproximativ 150 µg. Problema poate apărea atât la deficit, cât și la exces; de aceea obiectivul este un aport adecvat, nu eliminarea automată a iodului.

Restricția de iod are indicații specifice. Un exemplu este dieta săracă în iod folosită temporar, înaintea anumitor tratamente sau evaluări cu iod radioactiv, la indicația echipei medicale. Mesajul practic este simplu: nu scoatem sarea iodată doar pentru că ecografia a arătat un nodul și nu adăugăm suplimente de iod „pentru tiroidă” fără o indicație clară.