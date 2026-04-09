Românii intră pe ultima sută de metri înainte de Paște, iar marile lanțuri de magazine au anunțat program special. Dacă mai ai de făcut cumpărături, este util să știi exact când sunt deschise supermarketurile, dar și cum funcționează livrările online în această perioadă, transmite MEDIAFAX.

Majoritatea magazinelor vor avea program redus în Sâmbăta Mare și vor fi închise în prima zi de Paște. Există însă diferențe în funcție de retailer și de oraș.

Programul Kaufland de Paște 2026

Kaufland România anunță program extins înainte de sărbători și modificări în weekendul de Paște.

Între 6 și 10 aprilie, magazinele se deschid la ora 07:00, iar închiderea variază între 21:30 și 23:00. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, majoritatea unităților vor funcționa până la ora 18:00, cu unele excepții locale unde programul este mai lung.

Duminică, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Luni, 13 aprilie, acestea se redeschid cu program scurt, în general între 09:00 și 18:00, cu variații locale.

Programul Carrefour de Paște 2026

Carrefour România modifică programul, în special pentru hipermarketuri.

În perioada 6–8 aprilie, magazinele funcționează între 07:00 și 22:00, iar pe 9 și 10 aprilie programul se prelungește până la 23:00. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, unitățile sunt deschise până la ora 19:00.

Pe 12 aprilie, toate magazinele sunt închise. Pe 13 aprilie, programul revine în format redus, de regulă între 09:00 și 18:00, în funcție de tipul magazinului.

Programul Penny de Paște 2026

Penny păstrează un program constant în zilele dinaintea Paștelui.

Magazinele sunt deschise între 6 și 10 aprilie în intervalul 07:00–22:00. Pe 11 aprilie se închid la ora 18:00, iar pe 12 aprilie nu funcționează.

În a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, programul este 10:00–18:00, după care se revine la orarul obișnuit.

Programul Lidl de Paște 2026

Lidl România are un program clar stabilit pentru perioada sărbătorilor.

Între 6 și 10 aprilie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus până la ora 18:00.

Atât pe 12, cât și pe 13 aprilie, magazinele vor fi închise. Activitatea revine la normal din 14 aprilie.

Programul Auchan de Paște 2026

Auchan menține programul obișnuit în majoritatea zilelor, cu excepții în weekendul de Paște.

Pe 11 aprilie, magazinele vor funcționa până la ora 18:00. În prima zi de Paște vor fi închise, iar pe 13 aprilie se redeschid de la ora 10:00.

În restul zilelor, programul rămâne cel standard, în general între 07:00 și 22:00, în funcție de locație.

Programul Mega Image și Shop&Go de Paște 2026

Mega Image și magazinele Shop&Go adaptează programul pentru sărbători.

Pe 11 aprilie, ora de închidere va fi 19:00, iar pe 12 aprilie toate magazinele vor fi închise. În a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, programul este 09:00–19:00.

Din 14 aprilie, se revine la programul normal.

Programul retailerilor online de Paște 2026: Freshful și Sezamo

În zona comenzilor online, programul diferă față de magazinele fizice.

Freshful va face ultima livrare înainte de Paște pe 11 aprilie, până la ora 18:00, iar activitatea se reia pe 13 aprilie, de la ora 12:00.

Sezamo livrează pe 11 aprilie între 06:00 și 20:00. În prima zi de Paște nu funcționează, iar pe 13 aprilie reia livrările între 10:00 și 22:00.

De la 14 aprilie, ambele servicii revin la programul normal.