În zilele călduroase, mesele simple și răcoritoare sunt cea mai practică alegere. O salată de paste cu roșii, mozzarella și busuioc se prepară în aproximativ 15 minute, nu necesită tehnici complicate și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină. Se păstrează bine și la frigider, fiind o opțiune potrivită și pentru pachetul de a doua zi.

Această salată oferă un echilibru între carbohidrați, proteine și legume proaspete, fiind suficient de consistentă pentru o masă principală. Pentru un plus de proteine, se poate completa cu piept de pui la grătar, ton în suc propriu sau năut fiert.

Datorită ingredientelor de sezon și timpului scurt de preparare, rețeta este una dintre cele mai practice opțiuni pentru mesele de vară.

Ingrediente

250 g paste scurte (penne, fusilli sau farfalle)

250 g roșii cherry

200 g mozzarella mini sau o bilă mare de mozzarella

o mână de frunze proaspete de busuioc

3 linguri ulei de măsline extravirgin

o lingură suc de lămâie

sare și piper, după gust

Opțional, se pot adăuga măsline, rucola, avocado sau câteva semințe prăjite.

Mod de preparare

Pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi se scurg și se clătesc rapid cu apă rece pentru a opri procesul de gătire.

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Roșiile se taie în jumătăți, iar mozzarella se scurge bine. Într-un bol încăpător se amestecă pastele, roșiile, mozzarella și frunzele de busuioc rupte grosier.

Separat, se pregătește dressingul din uleiul de măsline, sucul de lămâie, sare și piper. Se toarnă peste salată și se amestecă ușor.

Preparatul poate fi servit imediat sau după 20-30 de minute petrecute la frigider, timp în care aromele se combină mai bine.