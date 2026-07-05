Mersul la supermarket fără o listă, cumpărăturile făcute pe stomacul gol și deciziile luate sub impulsul strategiilor de marketing sunt printre cele mai frecvente motive pentru care ajungem să cheltuim mai mult decât este necesar. Specialiștii spun că schimbarea câtorva obiceiuri simple poate reduce considerabil factura de la cumpărături și poate limita risipa alimentară, transmite Mediafax.

Una dintre cele mai mari greșeli este lipsa planificării. Experții citați de MSN recomandă stabilirea meniului pentru câteva zile înainte și verificarea alimentelor deja existente în frigider și cămară. O listă de cumpărături ajută la evitarea produselor cumpărate în exces sau în dublu exemplar și reduce tentația achizițiilor impulsive.

De asemenea, cumpărăturile făcute pe stomacul gol cresc probabilitatea de a cumpăra produse mai scumpe și, de multe ori, mai bogate în calorii.

Cum influențează supermarketurile deciziile de cumpărare

Modul în care sunt așezate produsele pe rafturi nu este întâmplător. Produsele cu marje de profit mai mari sunt amplasate, de regulă, la nivelul ochilor, în timp ce variantele mai ieftine pot fi găsite pe rafturile inferioare.

Nici produsele expuse la capătul raioanelor nu reprezintă întotdeauna cele mai bune oferte. Specialiștii recomandă compararea prețurilor în funcție de unitatea de măsură, precum prețul pe kilogram sau pe litru, pentru a identifica varianta cea mai avantajoasă.

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În plus, alimentele de bază, cum sunt pâinea, laptele sau ouăle, sunt amplasate în partea din spate a magazinelor pentru a determina clienții să traverseze cât mai multe raioane și să fie expuși unui număr mai mare de produse.

Produsele care pot crește inutil factura

Experții recomandă evitarea fructelor și legumelor deja tăiate, precum și a preparatelor gata de consum, deoarece costurile suplimentare de procesare și ambalare se reflectă în prețul final.

Și apa îmbuteliată poate reprezenta o cheltuială care poate fi evitată în zonele unde apa de la robinet este sigură pentru consum.

O alternativă mai ieftină o reprezintă produsele marcă proprie ale supermarketurilor. În multe cazuri, acestea sunt fabricate de aceiași producători care realizează și brandurile cunoscute, iar alegerea lor poate reduce costurile cu 10 până la 25%, fără diferențe importante de calitate. Totodată, magazinele de tip discount oferă tot mai multe produse comparabile cu cele din supermarketurile clasice, la prețuri mai mici.

Cum poți economisi la fiecare cumpărătură

Specialiștii recomandă să fie cumpărate doar cantitățile de alimente perisabile care pot fi consumate înainte de expirare, pentru a evita risipa.

Ei atrag atenția și asupra interpretării etichetelor. În multe situații, mențiunea „A se consuma înainte de” indică perioada în care produsul își păstrează calitatea optimă și nu înseamnă automat că alimentul devine nesigur imediat după această dată.

Pentru a reduce costurile, experții recomandă verificarea ofertelor săptămânale și folosirea aplicațiilor supermarketurilor înainte de a merge la cumpărături. Cardurile de fidelitate, cupoanele digitale și aplicațiile de tip cashback pot aduce reduceri suplimentare atunci când sunt utilizate împreună.

Potrivit specialiștilor, cele mai multe cheltuieli inutile apar din lipsa planificării și din cumpărăturile impulsive. Persoanele care își organizează mesele, folosesc o listă și compară prețurile pe unitatea de măsură cumpără mai eficient, risipesc mai puține alimente și economisesc sume importante pe termen lung.