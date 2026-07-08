Alimentația își poate pune amprenta asupra aspectului pielii, iar consumul frecvent de dulciuri este unul dintre obiceiurile care pot contribui la îmbătrânirea mai rapidă a țesuturilor. Explicația ține de un proces numit glicarea proteinelor, spune medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Angelica Banu.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate”, realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, medicul a explicat că efectele excesului de zahăr asupra pielii au fost observate inclusiv în cazul persoanelor care au valori crescute ale glicemiei.

Fenomenul poate afecta două dintre proteinele esențiale pentru structura și elasticitatea pielii: colagenul și elastina. „Da, dulciurile. Se produce așa-numitul fenomen de glicare a proteinelor”, a explicat Angelica Banu, întrebată ce alimente sau obiceiuri alimentare pot accelera îmbătrânirea pielii și afecta calitatea țesuturilor.

Ce este glicarea proteinelor

Potrivit medicului, legătura dintre excesul de zahăr și îmbătrânirea pielii a fost observată inițial la pacienții cu diabet, care pot avea valori crescute ale glicemiei. „Acest lucru s-a observat întâi la pacienți diabetici, care stau pe valori crescute ale glicemiei, adică ale zahărului în sânge. Și la ei s-a observat că pielea îmbătrânește mult mai repede”, a explicat specialistul.

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Mecanismul descris de medic implică efectele excesului de zahăr asupra proteinelor structurale ale pielii. „Zahărul acesta în exces se depune în jurul moleculelor de colagen și elastină și le degradează mult mai repede. Și, din cauza aceasta, îmbătrânirea este mult mai accelerată”, a spus Angelica Banu.

Colagenul și elastina au un rol important în menținerea structurii, fermității și elasticității țesuturilor. Atunci când aceste proteine sunt afectate, calitatea pielii se poate modifica în timp.

Medicul atrage atenția asupra alimentelor ultraprocesate dulci

Angelica Banu face însă o distincție între zaharurile prezente în mod natural în fructe și dulciurile provenite din produse ultraprocesate. „Și tot ce înseamnă aliment dulce, nu mă refer la zahărul din fructe. Mă refer la alimentele ultraprocesate, acelea sunt foarte nocive”, a precizat medicul. Problema poate fi accentuată atunci când astfel de produse sunt consumate încă de la prima masă a zilei.

Specialistul descrie situația persoanelor care își încep dimineața cu un aliment dulce și intră apoi într-un ciclu repetat de creșteri și scăderi ale glicemiei.

Ce se poate întâmpla când ziua începe cu ceva dulce

Un mic dejun bogat în produse dulci poate determina o creștere rapidă a glicemiei, explică Angelica Banu. Organismul răspunde prin secreția de insulină, iar ulterior nivelul zahărului din sânge poate scădea. Foamea reapare, iar persoana poate simți din nou nevoia de a consuma ceva dulce. „Sunt persoane care își încep micul dejun cu un aliment dulce, își fac spike-uri de glicemie, după care se creează foarte multă insulină, intră în hipoglicemie, adică scade zahărul din sânge, iar le este foame, iar mănâncă dulce”, a explicat medicul.

Acest tipar se poate repeta pe parcursul întregii zile.

Angelica Banu compară aceste oscilații cu „niște dinți de fierăstrău”. „Toată ziua sunt așa, ca niște dinți de fierăstrău. Care, în timp, îmbătrânește mult mai repede pielea”, a spus specialistul.

De ce este atât de greu să renunțăm la dulce

În cadrul discuției a fost abordată și relația emoțională pe care multe persoane o au cu dulciurile. Produsele dulci sunt adesea asociate cu recompensa, confortul sau ideea de răsfăț. Tocmai această legătură poate face schimbarea obiceiurilor alimentare mai dificilă. „E recompensa, când vrem să ne premiem. Nu am auzit pe nimeni care să spună: «Măi, o să mănânc niște broccoli»”, a glumit Angelica Banu.

În practică, dulcele devine pentru multe persoane un premiu oferit după o zi dificilă, un moment de relaxare sau o sursă rapidă de plăcere.

Schimbările pot începe cu alternative simple

Medicul consideră că persoanele cărora le place gustul dulce nu trebuie neapărat să facă schimbări radicale din prima zi. O variantă este înlocuirea treptată a alimentelor ultraprocesate cu produse mai simple. „Dacă ne place dulcele, putem să schimbăm alimentele ultraprocesate cu un fruct care este mai bogat în zahăr”, a explicat Angelica Banu. Printre exemplele menționate se numără fructele uscate, care au un conținut concentrat de zaharuri, sau o cantitate mică de miere. „De exemplu, cum sunt fructele uscate, care sunt foarte concentrate în zahăr, sau puțină miere. Sunt variante”, a spus medicul.

Specialistul subliniază însă că orice schimbare pornește de la dorința reală a persoanei de a-și modifica obiceiurile. „Dacă chiar ne dorim cu adevărat ceva, putem face schimbări. Dar e important să le dorim”, a concluzionat Angelica Banu.