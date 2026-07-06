Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat un avans modest în luna mai 2026 comparativ cu aprilie, însă a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Mediafax.

Față de luna aprilie, comerțul cu amănuntul, fără autovehicule și motociclete, a crescut cu 1,2% ca serie brută și cu 1,3% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Creșterea lunară a fost susținută în principal de vânzările de produse nealimentare, care au urcat cu 3,2%, și de cele de produse alimentare, băuturi și tutun, în creștere cu 0,5%. În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.

În seria ajustată sezonier, vânzările de produse nealimentare au avansat cu 2,3%, iar cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 2,2%, în timp ce vânzările de carburanți au fost mai mici cu 0,5%.

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Scădere de aproape 5% față de mai 2025

Comparativ cu luna mai 2025, comerțul cu amănuntul a înregistrat un recul semnificativ. Volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 4,5% ca serie brută și cu 4,7% ca serie ajustată.

Potrivit INS, toate marile categorii de produse au consemnat diminuări. În seria brută, vânzările de carburanți au coborât cu 5,5%, cele de produse nealimentare cu 4,8%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 3,5%.

În seria ajustată sezonier, cea mai mare scădere a fost consemnată tot de produsele nealimentare, cu 5,3%, urmate de produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 4,3%, și de carburanți, cu 2%.

Primele cinci luni ale anului, în continuare pe minus

Datele INS arată că și la nivelul întregii perioade ianuarie–mai 2026 comerțul cu amănuntul rămâne sub nivelul din 2025.

În primele cinci luni ale anului, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 7,9% în seria brută și cu 7,7% în seria ajustată. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 3,7% (respectiv 3,5% în seria ajustată), iar comerțul cu carburanți a consemnat scăderi de 2,8% în seria brută și de 1,7% în seria ajustată.

Evoluția indică o ușoară revenire a consumului față de luna precedentă, însă ritmul vânzărilor din retail rămâne sub cel înregistrat în 2025, atât la nivelul lunii mai, cât și pe ansamblul primelor cinci luni ale anului.