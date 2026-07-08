Pepenele verde este unul dintre cele mai apreciate fructe ale verii. Răcoritor și bogat în apă, poate fi gustarea perfectă într-o zi călduroasă. Alegerea momentului potrivit pentru recoltare este însă esențială dacă vrem un fruct dulce și zemos.

Spre deosebire de roșii sau piersici, pepenii verzi nu continuă să se coacă după ce au fost recoltați. Din acest motiv, un fruct cules prea devreme nu va deveni mai dulce dacă este lăsat câteva zile în bucătărie. Din fericire, planta oferă mai multe indicii care arată când pepenele este pregătit pentru recoltare. Specialiștii recomandă să nu ne bazăm pe un singur semn, ci să urmărim mai multe schimbări în același timp.

Pata de pe partea inferioară a pepenelui poate spune multe

Unul dintre cele mai simple moduri de a verifica maturitatea pepenelui este observarea zonei care a stat în contact cu solul în timpul creșterii. Această suprafață este cunoscută drept „pata de câmp” sau „pata de sol”. La un pepene care nu este încă suficient de copt, zona respectivă are de obicei o culoare palidă, albă. Pe măsură ce fructul se maturizează, pata își schimbă treptat culoarea. O nuanță galben-crem sau galben-aurie, asemănătoare untului, este unul dintre cele mai bune indicii că pepenele a avut suficient timp să se coacă pe plantă.

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Prin urmare, o pată foarte deschisă la culoare poate sugera că fructul a fost cules prea devreme. O zonă galbenă și bine conturată indică, în general, un stadiu mai avansat de maturitate.

Verifică vrejul subțire aflat lângă fruct

Un alt indiciu important poate fi observat chiar pe plantă, arată Southernliving. Este vorba despre cârcelul sau vrejul subțire și răsucit aflat în apropierea codiței prin care pepenele este prins de plantă. La începutul sezonului, acest cârcel este verde și flexibil. Pe măsură ce pepenele se apropie de maturitate, el începe să se usuce. Un cârcel brun și uscat este considerat unul dintre cele mai sigure semne că pepenele se apropie de momentul potrivit pentru recoltare.

Acest indiciu este deosebit de util pentru cei care cultivă pepeni în grădină. În loc să se bazeze doar pe dimensiunea fructului, pot urmări schimbările produse chiar la nivelul plantei.

Coaja își pierde treptat luciul

Și aspectul exterior al pepenelui se schimbă în timpul coacerii. Fructele mai puțin mature pot avea o coajă mai lucioasă. Pe măsură ce pepenele se coace, suprafața devine mai puțin strălucitoare și capătă un aspect mai mat. Această pierdere a luciului poate fi un alt semn că fructul este aproape de maturitatea optimă.

Pepenele ar trebui, de asemenea, să fie ferm și greu. Greutatea este explicată de conținutul ridicat de apă, responsabil pentru textura răcoritoare caracteristică fructului.

În cazul anumitor soiuri, contrastul dintre dungile mai închise și cele mai deschise poate deveni mai pronunțat odată cu maturizarea. Totuși, acest semn nu este universal și poate varia în funcție de soi.

Funcționează testul prin lovirea ușoară a pepenelui?

Una dintre cele mai cunoscute metode populare presupune lovirea ușoară a cojii și ascultarea sunetului produs. Mulți cumpărători folosesc acest test în piețe și magazine. Metoda are o anumită bază practică. Un pepene insuficient copt poate produce un sunet mai înalt atunci când este lovit ușor. În schimb, un fruct copt tinde să producă un sunet mai gol, mai profund. Totuși, această metodă nu este infailibilă. Sunetul poate varia în funcție de soi, dimensiune și alte caracteristici ale fructului. Din acest motiv, testul nu ar trebui folosit singur pentru a decide dacă pepenele este copt.

Cel mai bun rezultat vine din combinarea mai multor indicii

Recoltarea pepenelui verde presupune atât observație, cât și răbdare. Un fruct mare nu este automat și un fruct suficient de copt. Cele mai mari șanse de a obține un pepene dulce apar atunci când sunt urmărite mai multe semne simultan. Dacă pata de contact cu solul a devenit galben-crem, cârcelul din apropierea fructului s-a uscat, iar coaja și-a pierdut aspectul foarte lucios, există șanse mari ca pepenele să fie pregătit pentru recoltare.

Greutatea și fermitatea fructului pot completa aceste indicii. Testul sunetului poate fi folosit suplimentar, dar nu ar trebui să fie singurul criteriu.