Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) salută votul exprimat miercuri, 8 iulie, de Parlamentul European privind obiecția la actul delegat care ar fi clasificat soia drept materie primă cu risc ridicat de schimbare indirectă a utilizării terenurilor, cunoscută sub acronimul ILUC.

Organizația fermierilor români consideră că votul transmite un semnal important pentru viitoarele politici europene privind biocombustibilii și sustenabilitatea. Acestea ar trebui construite pe criterii științifice și proporționale și să țină cont de diferențele dintre regiunile de producție. Miza este importantă pentru România, unul dintre principalii producători de soia din Uniunea Europeană. Cultura are un rol strategic în dezvoltarea sectorului proteinelor vegetale și în reducerea dependenței de importuri.

Soia europeană nu poate fi tratată ca producția asociată defrișărilor

Forumul APPR susține că soia cultivată în Uniunea Europeană trebuie analizată distinct de producția provenită din regiuni unde există riscuri reale de defrișare sau conversie a ecosistemelor naturale. Potrivit organizației, soia europeană este cultivată pe terenuri agricole existente și în condițiile standardelor UE privind mediul, clima și biodiversitatea.

Din acest motiv, o clasificare generală a soiei drept materie primă cu risc ridicat ILUC ar trata identic situații de producție foarte diferite.

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Forumul APPR cere o abordare bazată pe originea materiei prime și pe riscul real asociat condițiilor de producție.

Ce înseamnă riscul ILUC

ILUC este abrevierea termenului englezesc „indirect land-use change”, respectiv schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Conceptul este utilizat în politicile europene privind energia regenerabilă și biocombustibilii. El urmărește situațiile în care extinderea culturilor destinate anumitor utilizări poate deplasa producția agricolă către alte suprafețe.

În anumite condiții, acest proces poate genera presiuni pentru transformarea pădurilor, pășunilor sau altor ecosisteme naturale în teren agricol.

Problema este deosebit de sensibilă în cazul materiilor prime agricole asociate, în anumite regiuni ale lumii, cu extinderea suprafețelor cultivate și defrișările. Forumul APPR susține însă că o clasificare generală a soiei nu reflectă diferențele dintre modelele de producție și regiunile de origine.

România, interes direct în dezvoltarea culturilor proteice

Pentru agricultura românească, dosarul are o miză economică importantă. România se numără printre principalii producători de soia din Uniunea Europeană. În același timp, UE urmărește să își dezvolte producția internă de proteine vegetale și să reducă dependența de importuri.

Forumul APPR avertizează că includerea generală a soiei în categoria materiilor prime cu risc ridicat ILUC ar putea transmite un semnal negativ fermierilor și industriei de procesare. O asemenea decizie ar putea descuraja investițiile într-un sector pe care Uniunea Europeană declară că dorește să îl consolideze.

Organizația consideră că ar apărea astfel o contradicție între obiectivul reducerii dependenței de importuri și regulile aplicate producției europene de soia.

Soia poate reduce necesarul de îngrășăminte

Importanța culturii nu este doar economică. Soia este o plantă valoroasă în rotația culturilor și poate aduce beneficii agronomice importante. Ca leguminoasă, are capacitatea de a fixa azotul atmosferic prin asocierea cu bacterii specifice. Acest proces poate contribui la fertilitatea solului și poate reduce necesarul de îngrășăminte cu azot în anumite sisteme agricole.

Într-un context în care fermierii europeni se confruntă cu costuri ridicate ale fertilizanților, această caracteristică devine importantă atât economic, cât și din perspectiva sustenabilității. Introducerea soiei în rotație poate contribui și la diversificarea sistemelor de cultură.

„Nu putem construi politici sustenabile prin soluții generale”

Forumul APPR afirmă că a fost implicat în acest dosar încă din etapa inițială. Organizația a transmis o scrisoare de poziție și informații tehnice privind importanța culturii de soia pentru agricultura românească. De asemenea, reprezentanții fermierilor au purtat discuții cu eurodeputați români din mai multe grupuri politice și cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Pentru fermierii din România, acest vot este un semnal important că vocea lor contează la nivel european. Nu putem construi politici sustenabile prin soluții generale, care nu țin cont de realitatea din teren. Soia produsă în România și în Uniunea Europeană trebuie analizată distinct, în funcție de originea și condițiile reale de producție”, a transmis Cristina Cionga, director adjunct al FAPPR.

Ea a precizat că organizația va continua să susțină politici agricole bazate pe date, proporționalitate și respectarea realităților în care produc fermierii europeni.

Următorul pas: revizuirea actului delegat

Forumul APPR consideră că următorul pas trebuie să fie revizuirea actului delegat de către Comisia Europeană. Organizația susține menținerea obiectivului de combatere a defrișărilor, dar cere introducerea unei evaluări diferențiate. Aceasta ar trebui să țină cont de originea materiei prime și de riscul real asociat fiecărei categorii de producție.

În viziunea fermierilor români, o astfel de abordare ar permite protejarea mediului fără penalizarea producătorilor care cultivă soia pe terenuri agricole existente și în conformitate cu standardele europene.