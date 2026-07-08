România ocupă locul 1 în lume la consumul de alcool per capita în Top 25 publicat de MSN („The drunkest countries in the world”). Clasamentul a stârnit dezbateri aprinse. Dincolo de titluri, comparația cu seriile oficiale (OMS/Our World in Data) arată că România se menține, de peste un deceniu, în plutonul țărilor cu cel mai ridicat consum. Acesta este alimentat în principal de componenta fiscalizată, dar și de una neînregistrată, încă semnificativă.

Clasamentul MSN indică România drept țara cu cel mai mare consum de alcool per adult, devansând state europene care, tradițional, se regăsesc în vârful ierarhiei (Cehia, Lituania, Moldova, Letonia, Germania).

Deși metodologia exactă a topului mediatic poate diferi de standardele OMS (anul de referință, acoperirea consumului neînregistrat, mediere pe trei ani), rezultatul este congruent cu imaginea generală din datele oficiale: România se află, constant, în primul sfert mondial.

Aproape 17 litri de alcool anual

Componenta „înregistrată” a consumului (vânzări impozitate, producție/comerț formal) explică cea mai mare parte a rezultatelor. „Neînregistratul” (producție domestică, alcool informal) rămâne și el notabil, în linie cu observațiile OMS pentru regiunea Europei Centrale și de Est.

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Concret, conform ultimelor date, un român cu vârsta peste 15 ani consumă, în medie, 16,99 litri alcool pur anual. Cifra este cu 2,6 litri mai mare decât consumul din Georgia, țară aflată pe locul 2. Iar dacă ne referim la vecinii noștri bulgari, care au ajuns „de-abia” pe locul 9, ei consumă 11,92 litri alcool pur/an!

Clasamentul MSN al consumatorilor de alcool

Pe locul întâi se află România, cu un consum anual de 16,99 litri alcool pur/cap de locuitor. Este urmată de Georgia, cu 14,33 litri și Cehia, cu 13,29 litri. Pe locurile patru și cinci se află Lituania și Germania.

Surprinzător, pe locul șase se găsește Uganda, o țară despre care nu am bănui că are o mare rată a consumului de băuturi alcoolice. Și totuși, ugandezi consumă fiecare 12,21 litri de alcool anual.

Pe următoarele locuri din top 10 se află Seychelles ( 11,99 litri), Austria (11,97 litri), Bulgaria (11,92 litri) și Lituania (11,97 litri).

Irlanda și Polonia se află abia pe locurile 11, respectiv 12, urmate de Luxemburg. Acolo consumul este de 11,53 litri de alcool/an/locuitor.

Laos ocupă locul 14, cu 11,52 litri, urmată de Republica Moldova, Franța, Estonia, Andorra, Slovenia și Spania, cu doar 10,91 litri.

Top 25 mai este completat de Belarus, Regatul Unit, Ungaria, Insulele Cook și Slovacia.

Ce beau românii

Tradițiile puternice în consumul de alcool contribuie la achiziția și producția de astfel de băuturi a națiunii.

Băutura cea mai consumată în această țară din Europa de Est este berea, preferată de o treime din populație.

Totuși, țuica tradițională din prune a țării este incredibil de populară, mai ales în zonele rurale, consemnează MSN