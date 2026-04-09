Românii sunt tot mai cumpătați la cumpărături, iar masa de Paște nu face excepție. Produsele alimentare rămân de departe categoria pentru care românii sunt dispuși să aloce cel mai mare buget în perioada sărbătorilor pascale, conform studiului EY Consumer Index 2026. Același studiu arată că aproape 40% dintre români vor aloca peste 500 de lei pentru alimente de Paște. Scumpirile din ultimele luni au schimbat și alte obiceiuri ale românilor în pentru această perioadă. De exemplu, gătitul acasă pentru masa de Paște. Dacă în alți ani preferau să cumpere ciorba de miel, friptura de miel, cozonacul și pasca de la firmele de catering, din cofetării ori brutării, anul acesta comenzile au scăzut la jumătate.

În cofetării și brutării este forfotă mare în perioada aceasta. Firmele din domeniu se întrec în oferte de cozonaci, pască și alte dulciuri pentru masa de Paște. Lipsesc însă clienții.

De exemplu, Cofetăria Claus oferă clienților în această săptămână cozonac de casă, cozonac copt în scarță de brad și pască cu aluat de cozonac, cu brânză de vaci și stafide. Cozonacul costă 145 lei/kg, iar pasca se vinde cu 150 lei/kg. Însă puțini sunt cei care cumpără.

„Vindem cozonac, pască, prăjituri, torturi și tot ce ține de cofetărie, dar comenzile au scăzut la jumătate. Românii caută în principal cozonac și pască în perioada aceasta, dar nu numai aceste produse. Noi facem cozonaci și la jumătate kilogram. Dar nu se mai vând cum se vindeau înainte. Acum, de exemplu, n-am niciun client în cofetărie. Anii trecuți aveam poate zeci”, a declarat un reprezentant al Cofetăriei Claus, pentru G4Food.ro.

Citește și: Paștele 2026 vine cu scumpiri în lanț: cacaoa, ciocolata și nuca trag în sus costul cozonacului și al deserturilor / Pudra de cacao a înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 46,33%

Cofetarii se plâng că nu mai au vânzări: Numărul comenzilor este mai mic față de anul trecut

O altă cofetărie din Brașov, aceeași problemă: cererea tot mai mică față de anii trecuți. Deși oferta este variată vânzările au scăzut.

Românii preferă în continuare cozonacii clasici cu nucă, stafide și cacao, însă industria s-a adaptat gusturilor și trendului din piață oferind cozonaci cu diverse umpluturi, precum fistic ori ciocolată.

„De Paștele catolic nu am avut cine știe ce vânzări. Comparativ cu anul trecut, sunt mai puține comenzi. Românii au cumpărat cozonac și pască, dar și fursecuri.

Pentru Paștele ortodox pregătim tot așa fursecuri, pască, cozonaci, prăjituri asortate. Și acum numărul comenzilor este mai mic față de anul trecut. Majoritatea celor care cumpără de la noi din cofetărie alege cozonacul clasic cu nucă. Cozonacul îl vindem la bucată, are circa 1.1 kilograme și costă 100 lei”, a declarat Diana Murgoci, reprezentant Din Inimă Cofetărie Brașov, pentru G4Food.ro.