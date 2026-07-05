Uber a suspendat cea mai mare parte a planurilor de extindere a serviciului său de livrare de mâncare în Europa, la doar câteva luni după ce anunțase intrarea pe șapte noi piețe, relatează Financial Times, citat de Reuters. Printre țările în care compania intenționa să lanseze Uber Eats se număra și România.

Potrivit publicației britanice, Uber a renunțat, cel puțin pentru moment, la lansarea serviciului în cinci dintre cele șapte state vizate pentru 2026, inclusiv Austria, Norvegia și Grecia. Financial Times nu precizează care sunt celelalte două țări, însă, la începutul anului, compania anunțase că va intra pe piețele din Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Cehia, Grecia și România.

Planul de extindere urma să aducă rezervări brute suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Decizia vine în contextul în care compania americană își concentrează eforturile asupra unei posibile preluări a grupului german Delivery Hero, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața europeană a livrărilor de mâncare.

În luna mai, Delivery Hero a anunțat că a primit din partea Uber o ofertă de 33 de euro pe acțiune. Tot atunci, Reuters informa că Uber și-a majorat participația în compania germană la aproape 37%, de la 25%, după ce a cumpărat un pachet de acțiuni de la investitorul Aspex Management.

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Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile publicate de Financial Times, iar până la momentul redactării articolului nici Uber, nici Delivery Hero nu au comentat oficial situația.

Într-un punct de vedere transmis Financial Times, Uber a explicat că a decis să încetinească extinderea după „succesul foarte mare” al lansărilor din Finlanda și Danemarca, preferând să își concentreze resursele asupra dezvoltării operațiunilor deja existente.