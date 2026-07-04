Un brand românesc de sucuri naturale pornit dintr-o nevoie personală încearcă să își facă loc pe o piață dominată de jucători mari. Mózes Tamás, fondatorul Mo’s Fresh, a povestit într-un interviu acordat G4Food cum a apărut afacerea, de ce compania folosește exclusiv fructe proaspete și care este cea mai mare provocare pentru un producător local.

Ideea Mo’s Fresh s-a născut în perioada în care Mózes Tamás practica sport de performanță. Programul strict de antrenamente l-a făcut să caute alternative la băuturile obișnuite.

„Când am fost la facultate, eu nu am putut să merg cu băieții să bem o bere. Aveam antrenamente dimineața și seara și beam foarte multe sucuri și smoothie-uri”, povestește antreprenorul.

Din această nevoie a apărut, în timp, ideea unui business construit în jurul sucurilor naturale.

Cum sunt produse sucurile Mo’s Fresh

Compania deține o fabrică la Odorheiu Secuiesc, unde procesul de producție este în mare parte automatizat.

„Presăm fructele, îmbuteliem, pasteurizăm și ambalăm. Atât. Nu adăugăm nimic în sucurile naturale”, spune fondatorul.

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Pe lângă gama clasică de sucuri, compania a lansat anul trecut și sucuri carbogazoase naturale. Pentru acestea, îmbutelierea este realizată momentan prin intermediul unui partener, deoarece firma nu dispune încă de propria linie de producție.

„Eticheta curată” are un cost

Mózes Tamás spune că realizarea unui produs fără zahăr adăugat, arome sau alți aditivi nu este complicată din punct de vedere tehnologic, însă presupune costuri mai mari.

„Noi lucrăm numai din fructe proaspete și nu adăugăm zahăr, arome sau alți aditivi. Se vede și în prețul produsului”, a explicat sursa citată.

Materia primă provine în principal de la fermieri români.

„Colaborăm cu fermieri locali, iar în sezon cumpărăm mere din toată România, de unde găsim fructe de calitate”, adaugă tânărul antreprenor.

Sucurile carbogazoase au devenit vedeta portofoliului

Dacă în trecut cele mai căutate produse erau sucurile naturale clasice, în acest an situația s-a schimbat.

„Cea mai vândută este gama de sucuri carbogazoase. Până acum am vândut mai mult decât în tot anul trecut”, adaugă Mózes Tamás.

Consumatorii vor să știe ce beau

Fondatorul Mo’s Fresh spune că publicul companiei este format din oameni interesați de ingredientele produselor pe care le cumpără.

„Consumatorul nostru vrea să știe ce este în sticlă sau în doză. Este un consumator conștient”, adaugă el.

Compania pune accent și pe transparență, iar fabrica poate fi vizitată de cei interesați să vadă procesul de producție.

„Oricine dorește poate veni la noi la fabrică să vadă cum lucrăm și cum procesăm fructele”, spune Mózes Tamás.

Cea mai mare provocare: distribuția

Deși la început lipsa experienței în afaceri a reprezentat principalul obstacol, în prezent provocarea este alta.

„Când am început business-ul nu știam nimic despre business. Am făcut un produs bun, iar acum cea mai mare provocare este vânzarea”, spune el.

Concurența cu brandurile consacrate și accesul în rețelele de distribuție sunt principalele dificultăți.

„Pe piață sunt branduri mari și mai ieftine. Trebuie să ne găsim locul și vrem să ne extindem în toată România”, conchide antreprenorul.

În prezent, Mo’s Fresh este distribuit în județele Harghita, Covasna, Mureș, Cluj și Brașov, dar are parteneri și în București, precum și în Budapesta.