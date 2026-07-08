Parlamentul European (PE) a aprobat acordarea a 144,1 milioane EUR din fonduri speciale Spania, România și Cipru.

Aceste sume sunt acordate ca sprijin pentru reducerea efectelor unor dezastre naturale produse în 2025. Este vorba despre incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă.

Inundațiile grave și situația de la Praid au atras atenția PE

Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au aprobat propunerea de utilizare a 144,1 milioane EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). Cea mai mare parte din bani revin Spaniei, 120,55 milioane EUR .

Alte 14,34 milioane EUR au fost acordate României, iar 9,21 milioane EUR vor ajunge în Cipru, a hotărât PE.

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans (30 de milioane EUR și, respectiv, 2,3 milioane EUR) pentru a-și sprijini eforturile inițiale de redresare. Sprijinul UE va contribui la finanțarea măsurilor de răspuns în situații de urgență, inclusiv refacerea infrastructurii esențiale și a serviciilor publice, curățarea zonelor afectate de dezastre și furnizarea de cazare temporară, servicii de salvare și alte măsuri urgente de redresare.

România s-a confruntat cu inundații grave în mai și iunie 2025, după zile de precipitații abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare Praid, inundațiile au compromis infrastructura critică și au declanșat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe scară largă.

Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă intense și mai multe focare majore de incendii forestiere pe tot parcursul anului. Cele mai distructive incendii s-au produs în august 2025. Ele au determinat în masă și au dus la pierderea a opt vieți omenești.

În Cipru, două incendii forestiere majore din iulie 2025 au afectat în principal regiunile Limassol și Paphos. Mii de locuitori au fost strămutați. Flăcările au provocat moartea a două persoane și au distrus aproape 900 de proprietăți private. Activitatea din sectorul Educației și serviciile de sănătate au fost grav perturbate.

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Incendiile de pădure din 2025 – cele mai distructive din istorie

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument al UE de ajutor în urma dezastrelor. De la lansarea sa, în 2002, acesta a oferit sprijin în valoare de peste 10 miliarde EUR pentru 147 de dezastre, inclusiv 127 de dezastre naturale și 20 de urgențe de sănătate publică. Banii au ajuns în 25 de state membre ale UE și în șase țări în curs de aderare.

Sezonul incendiilor forestiere din 2025 a fost cel mai distructiv înregistrat vreodată, au mai evidențiat membrii PE.