În ultima perioadă, cererea de ouă s-a dublat. Dar acest lucru era previzibil. Ca urmare, producătorii au fost pregătiți să acopere creșterea pieței.

Piața a acoperit fără probleme cererea cumpărătorilor

Cum este firesc să se întâmple în preajma Sărbătorilor Pascale, cererea de ouă a explodat. Săptămâna trecută credincioșii catolici și protestanți au sărbătorit Învierea Domnului. Sâmbătă noapte este rândul celor ortodocși. Iar această sărbătoare nu se poate marca cum se cuvine fără ouă.

Pe lângă tradiționalele ouă vopsite – roșii sau de alte culori- altele, numeroase ajung în preparate precum cozonacii, pasca și multe altele.

Ca atare, cererea pur și simplu a explodat. Cantitățile solicitate probabil că vor ajunge până la sfârșitul săptămânii să fie mai mult decât duble față ce cele ale primei decade dintr-o lună obișnuită.

Cu toate acestea, piața nu a înregistrat perturbări. Din informațiile pe care le avem, nu au existat situații în care să apară o penurie. Nici prețurile nu au crescut, așa cum anticipau unii pesimiști.

Prețurile la ouă au rămas neschimbate

Miercuri, când, probabil, este ziua cu cea mai mare cerere de ouă, magazinele erau pline. Pe rafturile supermarketurilor se rânduiau ouă provenite de la diverși producători. Și calitățile și dimensiunile erau după toate preferințele. Ba chiar, pentru cei mai comozi sau aflați în criză de timp, se găsesc și ouă vopsite. Fie doar roșii, din producția internă, fie în mai multe culori, din import.

E drept că ouăle vopsite costă aproximativ 2,2 – 2,5 lei/bucată, față de cele „normale”, care se vând cu 1,3 – 1,7 lei, în funcție de calitate și de producător.

În piețe și în magazinele de produse tradiționale și de la mici producători, oferta este la fel de bogată. În plus, mult mai diversificată! Pe lângă ouăle de găină, care costă între 1,5 și 1,8 lei, ajungând până la doi lei, există și produse mai deosebite.

Ouă de prepeliță și ouă de struț, alăturate pe rafturile vânzătorilor

De exemplu, ouăle de rață se vând cu 2,5 – 3 lei. Ouăle de gâscă, impresionante prin dimensiuni, ajung la zece lei/bucată. Și, pentru cei care vor să impresioneze cu dimensiunile ouălor pregătite pentru Paști, sunt disponibile și ouă de struț. E drept, la prețul destul de „pipărat” de 100 lei/bucată. E drept că nici nu cumpărăm prea des ouă de struț.

O altă schimbare poate fi făcută cu ouă de curcă sau de prepeliță. E drept că cele din urmă parcă sunt cam micuțe pentru vopsit…

Indiferent de alegere, vă dorim Sărbători Pascale cu bucurie!