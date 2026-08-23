Ucraina va cere Uniunii Europene condiții mai bune pentru exporturile de zahăr, produse din amidon, alcool și bioetanol. Kievul intenționează să reia în septembrie consultările cu Comisia Europeană privind creșterea cotelor tarifare pentru produsele agricole considerate „sensibile”, relatează Euractiv.

Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al Politicii Agrare și Alimentației, Taras Vysotskyi, după o întâlnire cu reprezentanții autorităților, companiilor și asociațiilor din agricultură. Discuțiile au vizat exporturile, logistica agricolă și utilizarea cotelor disponibile pe piața europeană. Producătorii ucraineni au cerut revizuirea cotelor pentru zahăr, produse pe bază de amidon și sirop, alcool și bioetanol. „Începând din septembrie, intenționăm să reluăm consultările cu Comisia Europeană privind actualizarea și majorarea cotelor pentru produsele sensibile”, a declarat Vysotskyi.

Ministrul a cerut companiilor și organizațiilor profesionale să furnizeze date clare, care să susțină poziția Ucrainei în negocierile cu Bruxelles-ul.

Kievul vrea să folosească mai bine cotele existente

Până la încheierea unor noi acorduri, autoritățile ucrainene vor să valorifice mai eficient instrumentele comerciale deja disponibile. Printre acestea se numără cotele globale ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care permit importarea unor cantități de produse cu taxe vamale reduse.

Guvernul de la Kiev analizează și extinderea exporturilor către Regatul Unit, Elveția și Norvegia, în baza acordurilor de liber schimb. Strategia urmărește diversificarea piețelor într-o perioadă în care transporturile prin porturile de la Marea Neagră sunt afectate de război.

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Liberalizarea completă s-a încheiat în 2025

După invazia Rusiei, Uniunea Europeană a suspendat temporar taxele vamale și cotele pentru mărfurile ucrainene. Măsurile comerciale autonome au intrat în vigoare în iunie 2022 și au rămas valabile până la 5 iunie 2025. Aceste facilități au ajutat Ucraina să-și redirecționeze exporturile agricole către piața europeană, după perturbarea rutelor tradiționale de la Marea Neagră.

Creșterea importurilor a provocat însă proteste în mai multe state membre. Fermierii europeni au acuzat concurența produselor ucrainene, care pot avea costuri de producție mai reduse.

În octombrie 2025 a intrat în vigoare o versiune revizuită a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Noul cadru a înlocuit liberalizarea temporară cu un sistem mai stabil, dar și mai restrictiv pentru anumite produse.

Cotele au crescut, dar rămân sub exporturile din anii de război

Pentru carnea de pasăre, cota anuală a fost majorată de la 90.000 la 120.000 de tone. În cazul zahărului, limita a crescut de la 20.070 la 100.000 de tone. Cota pentru grâul ucrainean a urcat de la un milion la 1,3 milioane de tone, iar cea pentru orz, de la 350.000 la 450.000 de tone.

Noile limite sunt mai generoase decât cele prevăzute înaintea războiului. Ele rămân însă sub volumele exportate în perioada în care Ucraina a beneficiat de acces fără taxe și cote. Produsele considerate sensibile includ zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea. Uniunea Europeană poate activa măsuri de protecție dacă importurile provoacă dificultăți grave pe piața comunitară sau într-un stat membru.

Accesul suplimentar este condiționat și de apropierea standardelor ucrainene de cele europene. Sunt vizate normele privind bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor și administrarea medicamentelor veterinare.

Trei state mențin restricții proprii

Polonia, Slovacia și Ungaria au păstrat interdicții unilaterale pentru unele produse agricole ucrainene, în pofida opoziției Comisiei Europene. Restricțiile au fost introduse după ce cantități mari de cereale destinate inițial tranzitului au rămas pe piețele statelor vecine. Fermierii locali au reclamat scăderea prețurilor și blocarea capacităților de depozitare.

Miza negocierilor este importantă pentru Kiev. Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 65% din comerțul cu bunuri al Ucrainei în 2025. Valoarea totală a schimburilor comerciale a ajuns la 68,2 miliarde de euro.

Importurile europene din Ucraina au însumat 21,7 miliarde de euro. Printre principalele mărfuri s-au aflat uleiurile vegetale, cerealele și semințele oleaginoase.