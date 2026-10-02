Produse românești certificate european, preparate locale, vinuri și degustări vor putea fi descoperite sâmbătă, 3 octombrie, la Craiova, în cadrul festivalului Treasures of the East. Expoziția cu degustare și vânzare este deschisă publicului gratuit, între orele 11:00 și 18:30, la Ramada Plaza Craiova.

Printre produsele prezentate se numără Cârnații din topor din Vâlcea IGP, Novacul afumat din Țara Bârsei IGP, Salamul de Sibiu IGP și Brânza frământată de Teaca IGP. Oferta este completată de produse pescărești din Dobrogea, plăcintă dobrogeană IGP, brânzeturi, produse apicole, vinuri și alte specialități regionale.

Una dintre noutățile ediției din acest an este lansarea platformei și comunității „Produs în Oltenia”, care reunește producători locali și puncte gastronomice din județele Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți.

„Produs în Oltenia”, o comunitate pentru producătorii locali

Standul regional „Produs în Oltenia” va reuni pentru prima dată, în cadrul Treasures of the East, mai mulți producători și operatori gastronomici din regiune.

Inițiativa este lansată de Raluca Dumitrana, fondatoarea EconomieRurala.ro, specialist în marketing și relații publice, cu peste 13 ani de experiență în domeniu și în organizarea de evenimente dedicate producătorilor locali.

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Platforma urmărește să creeze o comunitate în jurul producătorilor din Oltenia și să faciliteze promovarea comună, schimbul de experiență și colaborarea dintre aceștia. În perioada următoare este anunțată și lansarea site-ului produsinoltenia.ro, unde vor fi prezentați producătorii și produsele din regiune.

La stand vor participa Stâna de Vaideeni, Baba – Inspired by nature, Curentu, Ca Altădată, cu Cârnații din topor din Vâlcea IGP și alte produse atestate tradițional de la Avi-Giis SRL, precum și Din Eden, producător local din Gorj.

Vor fi prezente și punctele gastronomice locale Din Grădina lui Rățoi, din Vâlcea, respectiv Stâna Ștefanu și Acasă la Stâna Ștefanu, din Gorj.

Alături de standul regional vor avea spații proprii Brânza de Horezu și Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei. Potrivit organizatorilor, Brânza de Horezu a obținut 11 distincții la competiții internaționale, iar Biruința Olteniei este cunoscută pentru făinurile măcinate pe piatră.

Degustare de mălai, uleiuri de măsline și un desert inspirat de Brâncuși

Programul de sâmbătă include mai multe degustări și demonstrații gastronomice.

De la ora 13:00, Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei va prezenta un mălai țărănesc nedegerminat, obținut în loturi mici din porumb sticlos cultivat în cadrul cooperativei. Vizitatorii vor putea degusta mămăligă preparată din acest mălai, alături de Cârnați din topor din Vâlcea IGP și carne la garniță de la Ca Altădată.

La ora 13:45, la standul Eliada este programată o degustare de uleiuri de măsline susținută de Cătălin Adam, fondatorul brandului și degustător autorizat.

De la ora 14:30, Mihaela Ruxanda, de la I Love Cakes, va prezenta un desert inspirat din viața și opera lui Constantin Brâncuși.

Produse din mai multe regiuni ale țării

Standul Economie Rurală va reuni produse provenite din mai multe zone ale României. Vizitatorii vor putea degusta produse de la Bunătăți din Pleșești, ARCA Resort și Doripesco, inclusiv Novac afumat din Țara Bârsei IGP.

Selecția include și brânzeturi de la Bömbi, Curtea Culorilor și De Colțești – Torockoi, Brânză frământată de Teaca IGP, alune de pădure de la SAFALA Organic Farm, produse Melinis, miere de la ROI Pure Goods și preparate Ca Altădată.

La stand va fi prezent și Salamul de Sibiu IGP produs de Agricola Bacău, alături de salamul de Bacău.

Dobrogea aduce pește, vinuri și plăcintă dobrogeană

Regiunea Dobrogea este reprezentată prin standul „Dobrogea European Region of Gastronomy”, unde vor fi prezente Crama Hamangia, Domeniile Mitroi, Deltaica, Dobrodulce, Mierea Milena, Rozefir, Lactate TU, Migdale de Jurilovca și producătorul de bere artizanală Hercinia.

Deltaica va prezenta Salată cu icre de știucă de Tulcea IGP și Scrumbie de Dunăre afumată IGP, precum și Salată tradițională cu icre de crap, certificată ca Specialitate Tradițională Garantată (STG).

Punctul gastronomic local La Mirela în Ogradă va oferi o degustare de plăcintă dobrogeană, produs care beneficiază de protecție europeană IGP.

Standul regional va include și produse cosmetice Techir, obiecte de artizanat de la Suvenir din Dobrogea și obiecte din piatră naturală de la Vast Craft.

Concurs de brânzeturi, cu juriu format din specialiști

Sâmbătă este programat și concursul de brânzeturi Treasures of the East, organizat de Raluca Dumitrana și Gina Crăciun, de la Bonding Bites.

Concursul se desfășoară sub îndrumarea Andreei Popa, fondatoarea Cheese Orbit, Training Partner acreditat de Academy of Cheese pentru limba română, Fellow al Academy of Cheese și jurat internațional.

Brânzeturile vor fi evaluate senzorial, pe baza unei fișe și a unor criterii de evaluare stabilite pentru competiție. Din juriu fac parte cursanți formați prin programele Academy of Cheese și alți jurați cu pregătire în domeniul brânzeturilor.

Vinuri din România, Republica Moldova și Bulgaria

Zona dedicată vinurilor include producători și crame precum Caii de la Letea, Crama Lipiot, Crama Olterra, Crama Oprișor, Crama Rasova, Cramele Recaș, DAVINO, Domeniul Bogdan, Domeniile Sâmburești, Stațiunea de Cercetare Banu Mărăcine și Vila Babiciu.

Republica Moldova este reprezentată de ATU Winery și GOGU Winery, iar Bulgaria de Bononia Estate Winery & Resort.

În zona expozițională vor mai fi prezente Dulceața Veronica, Eliada, La Horincie – Premium Boutique Distillery și Lavinia Falcan Art.

Conferințe despre gastronomie, HoReCa și dezvoltarea rurală

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în Sala Brâncuși vor avea loc discuții și dezbateri cu acces liber, susținute de Cezar Ioan și invitații festivalului.

Printre temele abordate se află rolul somelierului, proprietatea intelectuală în HoReCa și producția alimentară, accesul pe piața românească și cooperarea transfrontalieră.

Programul include și discuții despre rolul punctelor gastronomice locale în dezvoltarea sustenabilă a mediului rural, campania Craiova Food Treasures și marketingul prin cultură, cu accent pe tradiția țestului în Oltenia.

Expoziția cu degustare și vânzare este deschisă sâmbătă, 3 octombrie, între orele 11:00 și 18:30, în Sala Brâncuși, la parterul Ramada Plaza Craiova. Accesul este gratuit, iar produsele achiziționate se achită separat.

Festivalul Treasures of the East se desfășoară în perioada 2-4 octombrie 2026 și este organizat de platforma We Are Romania. You Are Welcome, alături de Craiova, Capitală Gastronomică Est-Europeană și Ramada Plaza Craiova, în parteneriat cu Corteva Agriscience și cu sprijinul IPPU – Prime Label. Partener de hidratare este AQUA Carpatica, iar sponsor TM Inox.

Programul complet și lista expozanților sunt disponibile pe pagina evenimentului We Are Romania și pe site-ul oficial al festivalului.