În fiecare an, pe 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, întreaga țară își celebrează istoria și identitatea. Dar cu această ocazie merită descoperit și unul dintre cele mai noi locuri dedicate patrimoniului francez. Nu vorbește despre regi, revoluții sau monumente celebre, ci despre un alt simbol al Franței: brânza. Într-un oraș în care gastronomia este parte din cultură, primul muzeu dedicat exclusiv brânzeturilor spune povestea unui produs care de peste opt secole însoțește viața francezilor.

Muzeul brânzeturilor din Paris se află la câteva minute de Catedrala Notre-Dame. Pe liniștita Île Saint-Louis, este un loc în care brânza nu este doar expusă în vitrine. Se produce, se miroase, se atinge și, bineînțeles, se degustă. Este Musée Vivant du Fromage – Muzeul Viu al Brânzei. Este primul muzeu din Paris dedicat în întregime patrimoniului francez al brânzeturilor.

Într-o țară în care brânza este considerată parte a identității naționale, muzeul își propune să spună povestea unui produs care însoțește gastronomia franceză de secole. Vizitatorii nu descoperă doar istoria unor specialități celebre precum Camembert, Comté, Roquefort sau Saint-Nectaire, ci și oamenii, regiunile și tradițiile care le-au dat naștere, conform Musée du fromage.

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Un muzeu creat pentru a salva o meserie

Ideea îi aparține lui Pierre Brisson, fondatorul școlii și companiei „Paroles de Fromagers”, care organizează de ani buni cursuri și ateliere dedicate fabricării brânzeturilor. După aproape un deceniu de pregătiri, proiectul s-a materializat în iunie 2024, când muzeul și-a deschis porțile într-o clădire istorică din secolul al XVII-lea.

Scopul nu este doar să atragă turiști, ci și să readucă în atenție o meserie aflată în dificultate. În Franța, școlile care pregătesc viitori fromageri și specialiști în industria laptelui au tot mai puțini candidați. Iar inițiatorii proiectului spun că există riscul ca o parte din acest savoir-faire (varianta franceză pentru know-how) să se piardă în timp. „Voiam ca oamenii să înțeleagă câtă muncă și câtă tradiție se ascund în spatele unei bucăți de brânză”, explica Pierre Brisson la inaugurarea muzeului, conform The Guardian.

Nu doar exponate, ci și brânză făcută sub ochii vizitatorilor

Spre deosebire de un muzeu clasic, aici exponatele nu sunt singura atracție. Turul începe cu o incursiune în istoria brânzeturilor franceze și în diversitatea regiunilor care le produc. Urmează explicații despre lapte, maturare și tehnicile tradiționale de fabricație, iar apoi vizitatorii ajung în mica lăptărie aflată chiar în incinta muzeului. Aici, un maestru brânzar prepară zilnic brânză în fața publicului și răspunde întrebărilor celor prezenți.

La final, experiența se încheie cu o degustare ghidată a patru sortimente, în timpul căreia sunt explicate aromele, textura și modul corect de apreciere a fiecărei brânze.

Muzeul organizează și ateliere practice, cursuri de inițiere și evenimente dedicate atât publicului larg, cât și celor care iau în calcul o carieră în domeniu.

Aproape 300 de brânzeturi și un patrimoniu unic

Franța este una dintre marile puteri mondiale în domeniul brânzeturilor. Țara are aproape 300 de sortimente protejate și tradiționale, fiecare legat de un teritoriu, de o rasă de animale sau de metode specifice de producție. Tocmai această legătură dintre produs și locul în care este realizat reprezintă una dintre ideile centrale ale muzeului.

Vizitatorii descoperă că în spatele fiecărei roți de Comté sau al fiecărui Camembert se află reguli stricte, rețete transmise din generație în generație și un întreg univers al maturării, asemănător celui întâlnit în lumea vinurilor. Nu întâmplător, organizatorii vorbesc despre „caseologie” – știința brânzeturilor – ca despre un domeniu comparabil cu oenologia. Degustarea unei brânze are propriul vocabular, propriile reguli și propriile ritualuri.

Mai mult decât un obiectiv turistic

Muzeul a fost gândit ca un spațiu viu, în care patrimoniul gastronomic este pus în valoare prin experiențe directe, nu doar prin panouri și vitrine. În plus față de zona expozițională, vizitatorii găsesc o fromagerie tradițională, o mică lăptărie funcțională, spații pentru cursuri și un magazin dedicat produselor și accesoriilor specifice.

Pentru agricultori și studenții din domeniul agricol, accesul este gratuit, tocmai pentru a încuraja apropierea noilor generații de această profesie.

Succesul muzeului arată că patrimoniul gastronomic poate deveni o atracție culturală în sine. În loc să vorbească doar despre produse, el spune povestea oamenilor care le creează și a regiunilor din care provin. Este un model care demonstrează că tradițiile alimentare pot fi promovate nu doar prin festivaluri și degustări, ci și prin instituții culturale dedicate. Pentru turiști, experiența înseamnă câteva ore petrecute în universul brânzeturilor franceze.

Pentru organizatori, însă, miza este mult mai mare: păstrarea unei meserii vechi de secole și transmiterea ei către generațiile care vor veni.