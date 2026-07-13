Albinele melifere, considerate printre cei mai eficienți polenizatori din natură, sunt capabile să detecteze dacă hrana lor este contaminată cu virusuri.

Cu toate acestea, un nou studiu realizat de cercetătorii Serviciului de Cercetare Agricolă (ARS) din cadrul Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) arată un comportament surprinzător: deși recunosc prezența virusurilor, albinele aleg în continuare să consume hrana contaminată.

Descoperirea ridică noi întrebări despre modul în care se răspândesc bolile în coloniile de albine și ar putea conduce la schimbarea unor practici utilizate în prezent de apicultori pentru hrănirea familiilor de albine.

Albinele disting hrana contaminată, dar nu o evită

Studiul a fost realizat de cercetătorii Unității de Cercetare pentru Creșterea, Genetica și Fiziologia Albinelor Melifere din Baton Rouge, statul Louisiana. Oamenii de știință au testat capacitatea albinelor de a identifica mai mulți agenți patogeni virali, inclusiv virusul aripii deformate (Deformed Wing Virus), virusul celulelor negre ale mătcii și virusul paraliziei cronice a albinelor.

În cadrul experimentului, insectelor li s-a oferit posibilitatea de a alege între o soluție simplă de zahăr și una contaminată cu virusuri. Rezultatul i-a surprins pe cercetători: albinele au fost capabile să detecteze diferența, însă au preferat în mod constant soluția contaminată.

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„Aceste descoperiri demonstrează că albinele melifere pot detecta direct prezența virusurilor în sursele de alimente contaminate, ceea ce are implicații importante pentru transmiterea agenților patogeni în cadrul comunităților de polenizatori și pentru strategiile de gestionare a bolilor care vizează îmbunătățirea sănătății albinelor melifere”, a declarat Michael Simone-Finstrom, biolog molecular în cadrul ARS.

Acarianul Varroa rămâne principalul vector al virusurilor

Cercetătorii subliniază că unul dintre principalii responsabili pentru răspândirea virusurilor în stupi este acarianul parazit Varroa destructor. Acesta transmite numeroși agenți patogeni în timp ce se hrănește cu pupele și albinele adulte, inclusiv virusul aripii deformate, una dintre cele mai răspândite boli ale albinelor la nivel mondial.

Din acest motiv, controlul populațiilor de Varroa rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății coloniilor.

Recomandări pentru apicultori: hrănire separată pentru fiecare colonie

Pe baza rezultatelor studiului, cercetătorii sugerează că practicile de hrănire utilizate în prezent ar putea fi adaptate pentru a reduce riscul de transmitere a virusurilor.

Una dintre recomandări este evitarea hrănirii deschise, în care albine provenite din mai multe colonii, dar și alte insecte polenizatoare, au acces la aceeași sursă de hrană.

„Scenariile de hrănire deschisă, în care albinele din colonii diferite și alte insecte, care pot fi purtătoare de virusuri, primesc hrană din aceeași sursă, ar putea să nu fie în interesul superior al albinelor melifere. Apicultorii pot lua în considerare o alternativă, cum ar fi un hrănitor individual pentru colonii, unde doar albinele melifere dintr-o colonie au acces la hrană”, a explicat cercetătorul Walsh.

De ce preferă albinele hrana contaminată?

Deocamdată, oamenii de știință nu au un răspuns clar la această întrebare.

Echipa de cercetare continuă experimentele pentru a înțelege mecanismele care determină acest comportament și pentru a afla dacă expunerea la virusuri influențează modul în care albinele caută și aleg sursele de hrană.

„Concluziile studiului vor ajuta la luarea unor decizii bazate pe date în gestionarea albinelor și în luarea deciziilor ecologice”, a declarat Walsh, potrivit freshfruitportal.com