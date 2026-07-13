Valurile de căldură care au împins temperaturile din nordul Italiei peste pragul de 40 de grade Celsius pun o presiune tot mai mare asupra producției de Parmigiano Reggiano, una dintre cele mai cunoscute și apreciate brânzeturi din lume. Crescătorii de bovine și producătorii avertizează că temperaturile extreme reduc cantitatea și calitatea laptelui, în timp ce costurile pentru răcirea fermelor și depozitelor cresc semnificativ, relatează publicația Internazionale.

Fenomenul afectează unul dintre cele mai importante sectoare agroalimentare ale Italiei, o industrie evaluată la aproximativ 4,5 miliarde de euro anual și orientată puternic către export.

Vacile produc mai puțin lapte în perioadele de caniculă

Parmigiano Reggiano poate fi produs exclusiv în regiunea Emilia-Romagna și în câteva zone învecinate, conform regulilor stricte ale denumirii de origine protejată (DOP). Tocmai această regiune se confruntă însă cu veri tot mai fierbinți, iar fermierii spun că metodele folosite în trecut nu mai sunt suficiente pentru a proteja animalele.

Dacă odinioară era suficient ca grajdurile să fie aerisite pe timpul nopții, astăzi ferestrele rămân deschise permanent, iar multe ferme au instalat ventilatoare și sisteme de pulverizare a apei pentru a reduce efectele stresului termic. Potrivit Consorțiului Parmigiano Reggiano, vacile expuse la temperaturi ridicate mănâncă mai puțin, petrec mai mult timp culcate și își reduc producția de lapte cu până la 10%. Pentru un produs care depinde exclusiv de lapte de înaltă calitate, această scădere are un impact direct asupra cantității de brânză care poate fi fabricată.

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Problemele nu se opresc însă la efectele directe ale caniculei asupra bovinelor. Producătorii avertizează că seceta afectează culturile de iarbă și fân, singurele furaje admise în alimentația vacilor care produc laptele destinat fabricării Parmigiano Reggiano. Respectarea acestui caiet de sarcini este esențială pentru păstrarea denumirii de origine protejate. Brânza autentică este obținută exclusiv din lapte, cheag și sare, fără aditivi sau alte ingrediente.

În condițiile în care producția de furaje este afectată de lipsa precipitațiilor, fermierii spun că devine tot mai dificil să asigure cantitatea și calitatea laptelui necesare.

Costurile cresc și în depozitele unde brânza se maturează

Canicula afectează și etapele de după producție. Roțile de Parmigiano Reggiano sunt maturate cel puțin 12 luni, iar unele sortimente rămân în depozite chiar și trei ani. Compania Magazzini Generali delle Tagliate, care administrează două dintre cele mai importante depozite din regiune, a anunțat că în timpul celor mai intense episoade de caniculă din această vară consumul zilnic de energie a crescut cu aproximativ 30%, din cauza funcționării continue a sistemelor de răcire.

Pentru a limita impactul costurilor, administratorii au investit în modernizarea instalațiilor, îmbunătățirea izolației clădirilor și extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile.

Parmigiano Reggiano este produs de peste 800 de ani și reprezintă unul dintre simbolurile gastronomiei italiene. Industria generează anual aproximativ 4,5 miliarde de euro, susține mii de locuri de muncă și depinde într-o măsură importantă de piețele externe. În 2025, peste jumătate din producția de Parmigiano Reggiano a fost exportată, iar Statele Unite au reprezentat cea mai importantă piață de desfacere. Reprezentanții sectorului avertizează că, dacă episoadele de vreme extremă vor deveni mai frecvente și mai intense, efectele nu se vor limita la reducerea producției de lapte. Costurile suplimentare cu răcirea fermelor, depozitelor și infrastructurii ar putea face brânza mai scumpă și ar reduce competitivitatea producătorilor.

Efectele s-ar putea vedea și în România

România importă anual cantități importante de Parmigiano Reggiano și alte brânzeturi maturate din Italia. O eventuală diminuare a producției sau majorarea costurilor în regiunea Emilia-Romagna s-ar putea transmite treptat în prețurile de pe piața europeană.

Specialiștii atrag atenția că schimbările climatice nu mai afectează doar culturile agricole, ci întregul lanț agroalimentar, de la producția de furaje și lapte până la procesare, maturare, depozitare și distribuție. În cazul unor produse cu reguli stricte de fabricație, precum Parmigiano Reggiano, posibilitățile de adaptare sunt limitate, ceea ce face industria și mai vulnerabilă în fața fenomenelor meteorologice extreme.