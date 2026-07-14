Norme de conduită în restaurantele de pe plajă și la all-inclusive. Regulile de bun-simț, moderația și respectul ar trebui să ne ghideze și în vacanță

14 iul. 2026, Articole / Reportaje
Norme de conduită în restaurantele de pe plajă și la all-inclusive. Regulile de bun-simț, moderația și respectul ar trebui să ne ghideze și în vacanță
Sursa foto: Flickr
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Cuprins
  1. 1. Plaja nu se întinde până în supermarket. Nu merge la cumpărături în costum de baie
  2. 2. Să nu uităm de respectul față de cei din jur
  3. 3. Regulile de aur la zborul cu avionul și în vacanțele de grup
  4. 4. Războiul șezlongurilor și eticheta la bufetul „all-inclusive”

Sezonul concediilor aduce o atmosferă mai relaxată, însă acest lucru nu înseamnă că regulile de bun-simț dispar odată cu intrarea în vacanță. Specialiști în etichetă, comportament social și protocol, citați de publicația britanică The Guardian, au alcătuit un ghid al celor mai frecvente situații întâlnite în concediu, explicând ce este considerat acceptabil și ce ar trebui evitat pentru a nu-i deranja pe cei din jur, relatează Mediafax.

1. Plaja nu se întinde până în supermarket. Nu merge la cumpărături în costum de baie

Una dintre principalele recomandări ale experților vizează vestimentația purtată în afara zonelor de agrement.

  • Fără bustul gol în spații publice: Mersul fără tricou este considerat acceptabil exclusiv pe plajă sau în imediata apropiere a piscinei.

  • Fără costume de baie la cumpărături: Prosoapele ori costumele de baie nu ar trebui purtate în magazine, supermarketuri, restaurante sau alte spații publice închise.

  • Încălțămintea adecvată: Șlapii și hainele lejere de plajă sunt potrivite doar în contexte complet informale. În schimb, în mediul profesional sau la birou este recomandată păstrarea unei ținute adecvate, indiferent de cât de caniculare sunt zilele de vară.

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2. Să nu uităm de respectul față de cei din jur

Ghidul atrage atenția și asupra unor gesturi aparent banale care pot deveni extrem de deranjante în sezonul cald. Muzica ascultată la volum ridicat la un picnic în parc sau pe plajă, petrecerile prelungite în grădină sau tunderea gazonului la primele ore ale dimineții sunt exemple clare de comportamente care afectează confortul celorlalți.

În ceea ce privește igiena personală, utilizarea deodorantului și respectarea regulilor elementare de curățenie (în special spălarea mâinilor într-o perioadă a anului în care enterocolitele abundă) reprezintă o formă directă de respect.

3. Regulile de aur la zborul cu avionul și în vacanțele de grup

Atunci când plecați în concediu alături de un grup de prieteni, specialiștii recomandă să stabiliți clar și din timp modul în care veți împărți cheltuielile, responsabilitățile și programul activităților. Această organizare previne micile neînțelegeri care pot strica atmosfera.

În timpul zborului cu avionul, eticheta presupune reguli de bun-simț simple:

  • Înclinarea scaunului: Spătarul scaunului se înclină lent, astfel încât pasagerul din spate să aibă timp să își protejeze ecranul laptopului sau băuturile de pe măsuță.

  • Locul din mijloc: Persoana care călătorește pe locul de la mijloc este considerată îndreptățită să folosească ambele cotiere.

  • Bagajele de mână: Spațiul destinat bagajelor de deasupra scaunelor nu ar trebui ocupat în mod excesiv cu pungi de cumpărături din Duty Free, lăsând loc și pentru ceilalți pasageri.

4. Războiul șezlongurilor și eticheta la bufetul „all-inclusive”

Cele mai mari tensiuni în resorturi apar în jurul șezlongurilor și în zona restaurantelor.

Regula șezlongului: Obiceiul de a rezerva șezlongurile cu prosoape încă de la primele ore ale dimineții este considerat extrem de nepoliticos. Dacă găsiți șezlonguri „ocupate” ore în șir fără ca cineva să le folosească, experții vă recomandă să nu vă faceți singuri dreptate mutând obiectele altor persoane, ci să solicitați direct intervenția personalului hotelului.

În cazul restaurantelor de tip „all-inclusive”, deși nu există o limită privind cantitatea de mâncare, regulile de etichetă cer să nu exagerați.

  • Măsura din farfurie: Puneți-vă în farfurie doar cantitatea pe care intenționați să o consumați efectiv, pentru a evita risipa masivă de alimente.

  • Ultima porție: Evitați să goliți complet tăvile sau să luați ultimele produse disponibile dacă observați că în spatele vostru mai sunt persoane la rând.

  • Pachetele pentru mai târziu: La micul dejun, luarea unei gustări discrete (cum ar fi un fruct sau un biscuit) sau a unei cafele este permisă în majoritatea locațiilor. Totuși, transformarea bufetului într-o sursă gratuită pentru masa de prânz este considerată complet inacceptabilă.

Indiferent de destinația aleasă pentru vacanță, regula generală de etichetă rămâne extrem de simplă: libertatea fiecărui turist se oprește exact acolo unde începe disconfortul celor din jur, iar bunul-simț nu intră niciodată în concediu.

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