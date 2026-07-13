ANSVSA dezminte informațiile privind un focar de antrax în Botoșani / Verificările nu au confirmat niciun caz la animale sau la oameni

13 iul. 2026, Articole / Reportaje
ANSVSA dezminte informațiile privind un focar de antrax în Botoșani / Verificările nu au confirmat niciun caz la animale sau la oameni
foto: ANSVSA
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora în județul Botoșani ar exista un focar de antrax la bovine și un caz de antrax cutanat la om.

Instituția precizează că toate verificările clinice și de laborator efectuate până în prezent au infirmat existența unor astfel de cazuri, transmite Agerpres. „Nu există antrax în Botoșani. În urma verificărilor clinice și de laborator, nu s-a confirmat niciun caz de antrax la bovine și nicio infecție cutanată la om datorată antraxului pe teritoriul județului Botoșani”, se arată în comunicatul transmis de ANSVSA.

Reprezentanții instituției subliniază că bovinele din exploatația la care se făcea referire în informațiile apărute în spațiul public au fost vaccinate împotriva antraxului în luna martie a acestui an. ANSVSA mai precizează că serviciile veterinare oficiale, împreună cu autoritățile de sănătate publică, monitorizează permanent starea de sănătate a efectivelor de animale și că, în prezent, nu există nicio suspiciune de antrax în județul Botoșani.

Vaccinarea împotriva antraxului face parte din Programul Strategic

Instituția respinge și afirmațiile potrivit cărora vaccinarea împotriva antraxului ar depinde exclusiv de fermieri. „Afirmația că vaccinarea este «lăsată pe umerii fermierilor» este complet falsă. Imunizarea împotriva antraxului este inclusă în Programul Strategic al ANSVSA, fiind coordonată, reglementată și sprijinită logistic de către autorități pentru a proteja sectorul zootehnic”, se precizează în comunicat.

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În acest context, ANSVSA face apel la verificarea informațiilor înainte de publicarea lor, pentru a evita răspândirea unor informații eronate care pot genera panică în rândul populației și pot afecta nejustificat activitatea crescătorilor de animale.

Autoritatea subliniază că informațiile privind bolile la animale trebuie preluate din surse oficiale și confirmate de instituțiile competente, pentru a preveni dezinformarea și consecințele economice asupra producătorilor locali.

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