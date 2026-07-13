Inflația a urcat la 10,4% în iunie. La capitolul alimente, cafeaua, laptele de vacă și carnea de vită conduc topul scumpirilor

13 iul. 2026, Retail
Inflația a urcat la 10,4% în iunie. La capitolul alimente, cafeaua, laptele de vacă și carnea de vită conduc topul scumpirilor
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Serviciile și produsele nealimentare, cele mai mari creșteri de preț
  2. Cafeaua și carnea de vită, printre cele mai afectate alimente

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,4% în luna iunie 2026, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). De la începutul anului, prețurile de consum au crescut cu 3,8%, în timp ce, față de luna mai, avansul a fost de 0,06%.

Conform INS, indicele prețurilor de consum (IPC) a fost de 100,06% în iunie comparativ cu luna precedentă. Totodată, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 – iunie 2026), raportată la precedentele 12 luni, s-a situat la 9,8%.

În cazul indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene, s-a înregistrat o ușoară scădere lunară, indicele fiind de 99,94% în iunie față de mai. Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost de 9,2%, iar media ultimelor 12 luni a ajuns la 8,6%.

Serviciile și produsele nealimentare, cele mai mari creșteri de preț

Cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor și al mărfurilor nealimentare. Serviciile au fost mai scumpe cu 13,67% față de iunie 2025, iar mărfurile nealimentare cu 12,29%.

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În această categorie, combustibilii au avut una dintre cele mai mari creșteri, cu 16,02% față de anul trecut. Benzina s-a scumpit cu 22,74%, iar motorina cu 28,16%.

Alte produse nealimentare care au înregistrat creșteri importante sunt:

  • detergenții: +9,41%;
  • cărțile, revistele și ziarele: +10,76%.

Cafeaua și carnea de vită, printre cele mai afectate alimente

Și produsele alimentare au continuat să se scumpească. Cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate la:

  • cafea: +19,90%;
  • lapte de vacă: +12,13%;
  • carne de vită: +11,95%.

Datele INS arată că presiunea inflaționistă continuă să afecteze atât costurile de transport, prin scumpirea carburanților, cât și bugetele gospodăriilor, în special prin creșterea prețurilor la alimente de bază și produse de consum curent.

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