Piața europeană a rapiței continuă să fie marcată de incertitudini, pe fondul desfășurării campaniei de recoltare și al modificării perspectivelor de producție în principalele state cultivatoare. În România, atenția fermierilor și a traderilor este îndreptată atât către calitatea noii recolte, cât și către efectele temperaturilor ridicate din perioada recoltării.

Potrivit unei analize realizate de Olena Hesova, analist de piață pentru cereale, semințe oleaginoase și leguminoase în cadrul UkrAgroConsult, piața europeană rămâne sub presiunea recoltei aflate în desfășurare și a perspectivelor mai bune privind producția în unele dintre cele mai importante țări producătoare.

Influența volatilității prețului țițeiului și a riscurilor meteorologice

În același timp, piața beneficiază în continuare de susținerea cererii din sectorul biodieselului, dar și de influența volatilității prețului țițeiului și a riscurilor meteorologice.

Datele publicate de Comisia Europeană arată că, pentru sezonul comercial 2026/2027, fermierii din Uniunea Europeană au extins suprafața cultivată cu rapiță cu aproximativ 4%, până la 6,25 milioane de hectare. Este cea mai mare suprafață cultivată din ultimii opt ani, fiind depășită doar în sezonul 2018/2019, când s-au cultivat aproximativ 6,3 milioane de hectare.

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Cu toate acestea, majorarea suprafețelor nu va fi suficientă pentru a genera o recoltă record. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, randamentele medii vor limita producția totală a Uniunii Europene, care este prognozată la aproximativ 19,8 milioane de tone, sub nivelul obținut în sezonul precedent.

România, estimări revizuite în scădere

În cazul României, Comisia Europeană și-a revizuit în jos estimările privind producția de rapiță. Producția estimată a fost redusă la 3,08 milioane de tone, față de prognoza anterioară de 3,18 milioane de tone, semnalând o perspectivă mai rezervată pentru recolta din acest an.

Totuși, evoluția pieței ar putea suferi modificări în perioada următoare. Primele rezultate ale recoltării din Franța indică randamente bune, ceea ce sugerează că pesimismul manifestat până acum în privința producției europene ar putea fi prematur.

Calitatea recoltei și biocombustibilii, în centrul atenției

În România, participanții la piață urmăresc cu atenție calitatea noii recolte, în condițiile în care temperaturile ridicate din perioada recoltării pot influența caracteristicile semințelor și, implicit, prețurile obținute de producători.

Pe termen mai lung, evoluția pieței rapiței va depinde și de deciziile Uniunii Europene privind utilizarea uleiurilor vegetale în producția de biocombustibili. Cererea din industria biodieselului reprezintă în continuare unul dintre principalii factori de susținere ai pieței, însă orice modificare a politicilor europene în domeniul energiei regenerabile ar putea influența atât cererea, cât și nivelul prețurilor pentru rapiță în următorii ani.