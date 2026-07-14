În spatele fiecărei lădițe cu fructe se ascunde o poveste. La standul din piață, printre afine, coacăze, agrișe și sticle cu suc de mere, Raluca Cioci vorbește cu aceeași naturalețe despre recolte, secetă și livezile moștenite de la bunici.

A cultivat o livadă de meri ce se întinde pe o suprafață de aproximativ șase hectare, în Tăuții Măgherăuș din Maramureș. Sunt livezi vechi, lucrate fără erbicide și fără tratamente chimice, iar fructele nu impresionează prin mărime sau aspect. „Sunt mai mici, nu sunt neapărat cele mai frumoase. Dar pentru suc sunt minunate”, spune producătoarea.

Din merele culese din propria livadă obține suc natural, într-o mică unitate de procesare autorizată și amenajată acasă. Linia de procesare poate fi folosită și de alți producători care doresc să își transforme fructele în suc. Dar poate cea mai frumoasă idee pusă în practică de această familie nu se află nici în livadă, nici în hala de procesare, ci într-un mic spațiu de vânzare amenajat chiar acasă. Acolo nu există casier, nu există vânzător și nici program fix. Ușa este deschisă pentru oricine dorește să cumpere. Clienții intră, își aleg singuri fructele, sucul sau plantele care le plac, iar la plecare lasă contravaloarea într-o cutie.

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Totul funcționează pe încredere. „Am deschis un spațiu unde poate intra oricine. Este autoservire. Lumea vede ce fructe am, își alege ce dorește și pune banii în cutiuță”, povestește Raluca Cioci.

Producție bună la unele fructe

Pentru familie, acest sistem înseamnă timp câștigat într-o perioadă în care fiecare oră contează. În plin sezon, zilele se împart între cules, îngrijirea culturilor și procesarea fructelor, iar magazinul poate funcționa fără ca cineva să stea permanent în spatele tejghelei. „Ajung acasă de la cules, verific ce s-a vândut, completez cu fructe proaspete și văd ce mai lipsește”, spune producătoarea.

Ultimii doi ani au fost însă dificili pentru pomicultori. „Au fost doi ani groaznici. Nici anul acesta nu am fructe pe meri, pe cireși sau pe pruni.”

Dacă pomii au avut de suferit, culturile de fructe de pădure au compensat pierderile. Zmeura, coacăzele și agrișele au avut o producție bună. „Lucrez cu multe culturi. Dacă una nu merge, merge cealaltă. Cred că acesta este secretul.”

Diversificarea este una dintre regulile după care funcționează ferma. Pe lângă meri, familia cultivă afine, aronia, afin siberian, agrișe și chiar nuc canadian, plante care încep, pe rând, să intre pe rod. În gospodărie sunt crescute și păsări, iar îngrășământul natural este folosit pentru fertilizarea culturilor.

„Cumva, toate se leagă între ele”, spune ea. Toată munca este făcută aproape exclusiv în familie. La cules o ajută mama sa, iar în timpul vacanțelor li se alătură și fiica de 11 ani. „Ne descurcăm noi două. E mai greu, dar reușim.”

În această perioadă, afinele se vând cu 25 de lei kilogramul. Pentru că producția este limitată, prețul a fost ajustat astfel încât cererea să poată fi gestionată mai ușor.

Produse vândute la comandă

Deocamdată, afinele sunt vândute proaspete, însă producătoarea se gândește să încerce și un suc în combinație cu merele, dacă va reuși să adapteze instalația de procesare.

Clienții o pot întâlni la târgul Roade de oraș, ce are loc în fiecare zi de vineri, pentru o oră, în parcarea unui mall din Baia Mare. Aici însă se vinde în proporție de 90% ceea ce s-a comandat în timpul săptămânii. Pe pagina de Facebook a micului târg – organizat încă din timpul pandemiei, atunci când era dificil întâlnirea fizică dintre clienți și cumpărători – cumpărătorii pot vedea pagina fiecărui producător și pot lăsa comenzile, care vor fi onorate vineri.

Însă micul magazin din Tăuții Măgherăuș rămâne, poate, cea mai frumoasă carte de vizită a fermei. Într-o perioadă în care aproape orice cumpărătură este atent supravegheată, aici lucrurile funcționează simplu: intri, îți alegi produsele, lași banii și pleci. Iar faptul că sistemul continuă să funcționeze spune multe despre încrederea pe care această familie a reușit să o construiască în jurul muncii sale.