Sectorul avicol din Spania traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după reapariția bolii Newcastle, o afecțiune virală extrem de contagioasă care a dus la sacrificarea a peste 1,3 milioane de păsări și a blocat exporturile de produse avicole către aproximativ 20 de țări din afara Uniunii Europene.

Autoritățile spaniole au sacrificat peste 1,3 milioane de păsări

Deși este mult mai puțin cunoscută decât gripa aviară, boala Newcastle produce pierderi economice importante și impune restricții comerciale severe, autoritățile spaniole și reprezentanții industriei concentrându-se în prezent pe limitarea răspândirii virusului.

Boala Newcastle a reapărut în Spania la sfârșitul lunii decembrie 2025, după o pauză de trei ani, primul focar fiind confirmat în provincia Valencia. De atunci, autoritățile veterinare au identificat 12 focare în această zonă, ultimul fiind raportat la începutul lunii mai 2026. În urma măsurilor de combatere a bolii, aproape 300.000 de păsări au fost sacrificate.

În total, de la reapariția bolii, autoritățile spaniole au sacrificat peste 1,3 milioane de păsări pentru limitarea răspândirii virusului.

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Exporturile, afectate de restricțiile impuse de țările terțe

Dincolo de pierderile din ferme, focarele au avut un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

În prezent, peste 20 de certificate sanitare de export sunt suspendate, ceea ce înseamnă că numeroase state din afara Uniunii Europene nu mai acceptă produse avicole provenite din nicio regiune a Spaniei, chiar dacă acestea nu sunt situate în zonele afectate de boală.

Printre țările care au suspendat importurile se numără Algeria, Argentina, Bolivia, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Mexic, Peru și Uruguay.

Restricțiile nu vizează doar carnea de pasăre și ouăle de incubație, ci și puii de o zi, păsările ornamentale, canarii, porumbeii voiajori și chiar cocoșii de luptă.

În plus, alte state au introdus condiții suplimentare pentru importurile de produse avicole spaniole, situație monitorizată permanent de Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației din Spania, potrivit efeagro.com

Cu toate acestea, reprezentanții industriei dau asigurări că aprovizionarea pieței interne cu carne de pasăre și ouă nu este afectată.

Ce este boala Newcastle

Boala Newcastle este o boală virală extrem de contagioasă care afectează păsările domestice și sălbatice.

Virusul se transmite prin contact direct între păsări, prin secreții respiratorii și fecale, dar și indirect, prin intermediul echipamentelor, vehiculelor, cuștilor, îmbrăcămintei sau altor materiale contaminate.

Manifestările clinice diferă în funcție de tulpina virală și de specia afectată și pot include:

tulburări respiratorii;

simptome digestive;

manifestări neurologice, precum torticolisul;

scăderea producției de ouă;

mortalitate ridicată în cazul tulpinilor foarte virulente.

Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH), cele mai agresive variante ale virusului pot provoca moartea unui număr foarte mare de păsări într-un timp scurt.

Boala nu reprezintă un risc pentru consumatori

Deși virusul poate infecta ocazional oamenii, specialiștii subliniază că riscul pentru populație este foarte redus.

În cazuri excepționale, persoanele care manipulează păsări infectate pot dezvolta o conjunctivită ușoară sau simptome asemănătoare gripei, însă boala nu se transmite prin consumul de carne sau ouă provenite din circuitul comercial.

Consiliul General al Colegiilor Veterinare din Spania reamintește că produsele avicole comercializate sunt sigure pentru consum.

Ce măsuri se aplică atunci când apare un focar

În momentul confirmării unui caz de boală Newcastle într-o exploatație, autoritățile veterinare instituie imediat măsuri stricte de control.

Ferma este plasată în carantină, iar în jurul acesteia se stabilesc o zonă de protecție de 3 kilometri și o zonă de supraveghere de 10 kilometri.

Toate păsările infectate sau considerate cu risc sunt sacrificate, instalațiile sunt dezinfectate complet, iar exploatația intră într-o perioadă de repaus sanitar înainte de repopulare.

În Spania, autoritățile au decis și vaccinarea obligatorie a păsărilor din zonele învecinate focarelor. Deși vaccinul nu oferă protecție totală, acesta reduce riscul de infectare și limitează cantitatea de virus eliminată de păsările care se infectează, diminuând astfel răspândirea bolii.