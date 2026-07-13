Există locuri în această lume care par încremenite în timp, iar Combarro, în Spania, este cu siguranță unul dintre ele. Situat pe malul Rías Baixas, în municipiul Poio, la câțiva kilometri de Pontevedra, în regiunea Galicia, acest mic sat pescăresc a devenit una dintre cele mai reprezentative imagini ale zonei. Elementul său cu totul particular care atrage atenția tuturor este prezența unor grânare tradiționale amplasate chiar lângă mare, relatează publicația Hosteltur, citată de Mediafax.

Un centru istoric sculptat în granit

Prima impresie deosebită apare odată cu plimbarea prin centrul istoric al localității. Străzile înguste, fațadele impunătoare din granit și casele orientate spre ría (estuarul specific zonei) reflectă un stil de construcție tradițional care s-a păstrat intact de-a lungul secolelor. Multe dintre aceste locuințe au fost ridicate între secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și păstrează încă detalii arhitecturale strâns legate de activitatea pescărească ce a definit viața comunității.

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Hambarele suspendate care sfidează mareele

Printre toate atracțiile locului, grânarele tradiționale, cunoscute local sub numele de hórreos, reprezintă elementul central. Combarro adăpostește peste 60 de astfel de structuri, înregistrând cea mai mare concentrație de acest tip din întreaga regiune Galicia. Aproximativ jumătate dintre ele sunt aliniate de-a lungul țărmului, formând una dintre cele mai fotografiate imagini din nord-vestul Spaniei.

Aceste construcții ridicate pe piloni înalți din piatră erau folosite în trecut ca hambare și spații de depozitare, având rolul de a proteja recoltele și alimentele de umezeala solului și de atacul rozătoarelor. Relația strânsă a satului cu marea se modifică spectaculos în funcție de maree: la reflux, hambarele pot fi admirate în întregime mergând direct pe plajă, în timp ce la flux apa acoperă o mare parte din coastă și schimbă complet perspectiva peisajului. Unul dintre cele mai bune puncte de observație pentru acest fenomen este plaja O Padrón.

Simboluri sacre și un statut istoric protejat

Alături de hambare, peisajul urban din Combarro este completat de alte simboluri deosebite ale culturii galiciene: cruceiros. Acestea sunt cruci monumentale din piatră, sculptate tot în granit, răspândite în diferite colțuri, piețe și intersecții ale satului. Prezența lor întărește caracterul istoric și sacru al localității, motiv pentru care așezarea beneficiază de statutul de Bun de Interes Cultural, fiind declarată Ansamblu Istoric și Sit Istoric.

Istoria localității Combarro datează încă din secolul al XII-lea, iar timp de sute de ani evoluția sa a fost strâns legată de mănăstirea San Xoán de Poio. Tot în această zonă se află și cel mai mare grânar din Galicia ca suprafață, o structură impresionantă susținută de nu mai puțin de 51 de piloni.

Pe măsură ce vizitatorii înaintează pe străzile pitorești, cum ar fi Rúa do Mar sau San Roque, pot observa și astăzi plase, capcane și unelte de pescuit lăsate la vedere, care amintesc la fiecare pas de originile maritime ale comunității. Această îmbinare armonioasă între patrimoniul istoric bine conservat, tradițiile vii și viața cotidiană explică de ce Combarro rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din regiunea Rías Baixas.