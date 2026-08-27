Cotațiile futures pentru grâu au înregistrat o creștere spectaculoasă, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2023 până în prezent, informează Bloomberg, citată de G4Media.

Escaladarea atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra navelor comerciale și a infrastructurii portuare din bazinul Mării Negre a blocat rutele maritime și a perturbat grav exporturile regionale de cereale.

Consolidarea tensiunilor militare, suprapusă peste un val extrem de căldură care afectează culturile agricole globale, a urcat indicele Bloomberg Agriculture Spot la un maxim al ultimilor trei ani, reaprinzând temerile privind un nou val de inflație alimentară la nivel mondial.

Tensiunile de la Marea Neagră și impactul asupra piețelor

Creștere de 12% în doar o lună: La bursa din Chicago, cel mai activ contract futures pentru grâu a crescut cu până la 2,4%, ajungând la valoarea de 7,2025 dolari pe bushel.

Blocaj pe o rută strategică: Intensificarea atacurilor asupra porturilor și ambarcațiunilor de la începutul lunii iulie a frânat fluxurile de transport din regiune.

Importanță globală: Rusia și Ucraina asigură împreună peste 25% din exporturile mondiale de grâu, fiind totodată furnizori majori de porumb, orz și ulei de floarea-soarelui.

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Diminuarea livrărilor din una dintre cele mai importante zone agricole ale lumii pune o presiune uriașă pe lanțurile de aprovizionare, crescând incertitudinea pe piețele internaționale de marfă.