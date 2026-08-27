Cotațiile futures pentru grâu au înregistrat o creștere spectaculoasă, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2023 până în prezent, informează Bloomberg, citată de G4Media.
Escaladarea atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra navelor comerciale și a infrastructurii portuare din bazinul Mării Negre a blocat rutele maritime și a perturbat grav exporturile regionale de cereale.
Consolidarea tensiunilor militare, suprapusă peste un val extrem de căldură care afectează culturile agricole globale, a urcat indicele Bloomberg Agriculture Spot la un maxim al ultimilor trei ani, reaprinzând temerile privind un nou val de inflație alimentară la nivel mondial.
Diminuarea livrărilor din una dintre cele mai importante zone agricole ale lumii pune o presiune uriașă pe lanțurile de aprovizionare, crescând incertitudinea pe piețele internaționale de marfă.
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