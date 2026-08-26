Războiul comercial dintre Canada și Statele Unite atinge un nou nivel. Guvernul de la Ottawa a anunțat oficial că, începând cu 8 septembrie (ora 00:01), va aplica suprataxe vamale cuprinse între 15% și 50% pentru o gamă largă de mărfuri americane. Decizia vine ca răspuns direct la tarifele punitive impuse recent de administrația de la Washington, transmite Agerpres.

Măsura tarifară este însoțită de un pachet masiv de asistență economică: 7,5 miliarde de dolari canadieni (4,6 miliarde de euro) vor fi deblocați pentru susținerea companiilor afectate, consolidarea indemnizațiilor de șomaj și crearea unui fond destinat orientării exporturilor către noi piețe internaționale.

Măsurile adoptate de guvernul canadian

Suprataxe simetrice: Noile tarife canadiene vor viza sectorul agricol, produsele lactate, oțelul, industria hârtiei, electronicele și aparatele electrocasnice, acoperind „aproape dolar la dolar” valoarea sancțiunilor americane.

Efecte asupra sectorului agroalimentar: Includerea produselor agricole și lactate pe lista tarifară pune o presiune suplimentară pe lanțurile de aprovizionare transfrontaliere și pe procesatorii din ambele țări.

Fond de diversificare: Din pachetul de sprijin, o parte semnificativă va fi alocată pentru a ajuta producătorii locali să își reducă dependența de piața SUA, care absoarbe în prezent 70% din exporturile Canadei.

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Originea conflictului și ruptura negocierilor

Tensiunile au escaladat după ce premierul canadian Mark Carney a decis sistarea negocierilor comerciale cu Washingtonul, acuzând condiții „nedrepte”. Potrivit părții canadiene, proiectul de acord propus de SUA ar fi afectat politicile culturale francofone, subvențiile din domeniu, poziția presei online de limbă franceză și normele de etichetare bilingvă obligatorie din Canada.

De cealaltă parte, SUA aplică deja tarife punitive pe mărfuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari (vizând produse precum cimentul sau alcoolul) și au anunțat intenția de a majora la 50% taxele pe oțel și pe sectorul auto de la 1 ianuarie.

Contextul politic rămâne tensionat, în condițiile în care reconfigurarea schimburilor comerciale dintre cele două țări vecine riscă să reconfigureze semnificativ fluxurile de import-export din America de Nord.