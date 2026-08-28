Consiliul General al Municipiului București a aprobat un act adițional la contractul de concesiune dintre Primăria Capitalei și Apa Nova, care prevede un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Totodată, tariful pentru apă va fi majorat cu 0,85 lei pe metrul cub, conform Agerpres.

Noul program vizează intervenții pe 221 de kilometri de rețele de apă și canalizare, în toate cele șase sectoare ale Capitalei, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu în ședința CGMB.

Din total, 70 de kilometri sunt rețele de apă, iar 147 de kilometri sunt rețele de canalizare. Programul include și 47 de kilometri de colectoare mari, unele dintre acestea fiind într-o stare avansată de degradare și prezentând risc de prăbușire a carosabilului.

Investiții pentru reducerea riscului de inundații

O componentă importantă a programului este adaptarea infrastructurii la ploile de mare intensitate și reducerea riscului de inundații. Sunt prevăzute bazine locale de retenție pentru preluarea surplusului de apă în zonele vulnerabile, precum și stații locale de pompare.

- articolul continuă mai jos -

„Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a explicat că investițiile sunt necesare atât pentru extinderea sistemului, cât și pentru adaptarea acestuia la schimbările climatice și la evoluțiile tehnologice.

Potrivit acestuia, dezvoltarea Bucureștiului a pus presiune suplimentară pe infrastructura existentă, iar sistemul de canalizare nu mai poate face față în anumite situații precipitațiilor abundente.

„Este nevoie de bani pentru viitor, pentru a face aceste investiții”, a spus Ciucu, referindu-se și la problemele provocate de ploile recente, inclusiv în zona Parcului Carol.

Tariful pentru apă crește cu 0,85 lei pe metrul cub

Actul adițional prevede și majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Ciprian Ciucu a afirmat că, în prezent, Bucureștiul are unul dintre cele mai mici tarife din țară și că majorarea ar însemna, potrivit estimărilor municipalității, o cheltuială suplimentară de aproximativ 28 de lei pentru o familie.

„Nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar beneficiile, prin finanțarea acestui program de investiții, sunt esențiale”, a declarat primarul general.

El a precizat că efectele investițiilor nu vor fi imediate. În prezent sunt în pregătire studiile de fezabilitate, urmând etapa de proiectare tehnică și apoi implementarea proiectelor, pe parcursul următorilor zece ani.

Programul este rezultatul unor negocieri cu Apa Nova

Actul adițional a fost pregătit în urma unor negocieri desfășurate între ianuarie 2025 și august 2026, în cadrul unor grupuri paritare formate din experți ai Primăriei Municipiului București și ai Apa Nova, a explicat Roxana Ionescu, directorul general al Direcției Servicii Publice.

Valoarea totală a noului program este estimată la aproape 500 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 220 de milioane de euro reprezintă componenta Municipalității, iar 300 de milioane de euro componenta concesionarului, Apa Nova.

Potrivit Roxanei Ionescu, schimbările în regimul precipitațiilor impun redimensionarea unor rețele de canalizare și construirea de bazine de retenție în zonele unde acestea sunt fezabile tehnic și financiar.

Programul urmărește și coordonarea lucrărilor de infrastructură. Astfel, intervențiile la rețelele de apă și canalizare ar urma să fie corelate cu șantierele pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare, pentru a reduce intervențiile succesive asupra acelorași străzi.

Actualul program de investiții este realizat în proporție de 66%

Municipalitatea susține că programul actual de investiții obligatoriu este implementat în proporție de aproximativ 66% și că, până la sfârșitul anului 2026, restul proiectelor vor fi deja în derulare sau într-un stadiu avansat de pregătire.

Noul program a fost considerat necesar în contextul dezvoltării orașului și al nevoii de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare.

Investițiile asumate încep cu etapa de pregătire a proiectelor, prin studii de fezabilitate și proiectare tehnică, urmând ca lucrările să fie derulate etapizat în următorii ani.