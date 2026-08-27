Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, desfășoară o amplă acțiune de control pe șoselele din județul Tulcea. Operațiunea se concentrează pe verificarea trasabilității animalelor și pe stoparea transporturilor clandestine.

Chiar din primele ore ale verificărilor, echipele de control au depistat două transporturi ilegale de animale, care nu dețineau elemente de identificare și nu respectau normele de siguranță pe durata tranzitului.

Detaliile operațiunii din teren

Mobilizarea reunește peste 100 de specialiști din cadrul ANSVSA și al structurilor MAI, fiind coordonată direct de președintele autorității sanitare veterinare, Alexandru Nicolae Bociu.

Filtre rutiere strategice: Verificările au fost amplasate pe rutele principale de tranzit și în proximitatea centrelor de colectare, vizând zonele cu o densitate ridicată de unități din sectorul zootehnic.

Controalele au loc într-un context epidemiologic complex, având ca scop prevenirea răspândirii bolilor transmisibile la animale.

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Comunicat ANSVSA

Președintele ANSVSA a subliniat că intermediarii neautorizați reprezintă principala amenințare la adresa fermierilor care respectă legea:

„Încă din primele ore ale acțiunii de control am depistat, personal, două transporturi ilegale de animale, fără niciun element de identificare sau trasabilitate și fără respectarea normelor de siguranță pe durata transportului. Voi face publice toate aceste cazuri pentru sprijinirea fermierilor corecți. În acest moment, cel mai important vector al bolilor, care ține blocat un sector întreg, sunt acești intermediari neautorizați,” a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președinte ANSVSA

Principalele obiective ale verificărilor

Monitorizarea trasabilității: Verificarea obligatorie a certificatelor de sănătate, a documentelor de însoțire și a existenței crotaliilor pentru toate animalele transportate.

Blocarea transporturilor clandestine: Oprirea vehiculelor care transportă animale fără documente de proveniență, pentru a preveni introducerea pe piață a unor exemplare cu status sanitar necunoscut.

Combaterea comerțului ilegal: Stoparea activității samsarilor și intermediarilor neautorizați care periclitează activitatea crescătorilor corecți.

ANSVSA a anunțat că va monitoriza în continuare fluxurile din teren și va face publice rezultatele finale și măsurile legale dispuse la încheierea operațiunii.