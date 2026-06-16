Cu piețele pline de fructe, culori și arome, cum să nu facem ceva dulce, dar și răcoros, fructat și rapid de preparat. Nu e clasica plăcintă cu foi și nici un cheesecake greu, ci o prăjitură cu iaurt și foi de plăcintă. Are foi crocante, un cremă lactată pufoasă și gust fresh de cireșe, caise și piersici.

Ingrediente pentru prăjitură

Pentru o tavă standard de cuptor, ai nevoie de:

1 pachet de foi de plăcintă (400g) și 100g de unt topit (pentru uns foile). Eu n-am mai pus unt.

Pentru crema iaurt: 1 kg iaurt grecesc (cu minimum 10% grăsime, pentru o textură cremoasă); 6-8 ouă; 150g zahăr (sau după gust); 2 plicuri de zahăr vanilat (sau o linguriță de extract de vanilie); Un praf de sare.

Fructe proaspete, de sezon: Un mixt format din cireșe (fără sâmburi), caise și piersici tăiate felii potrivite.

Preparare pas cu pas