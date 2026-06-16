Cu piețele pline de fructe, culori și arome, cum să nu facem ceva dulce, dar și răcoros, fructat și rapid de preparat. Nu e clasica plăcintă cu foi și nici un cheesecake greu, ci o prăjitură cu iaurt și foi de plăcintă. Are foi crocante, un cremă lactată pufoasă și gust fresh de cireșe, caise și piersici.
Foto: G4Food
Ingrediente pentru prăjitură
Pentru o tavă standard de cuptor, ai nevoie de:
-
1 pachet de foi de plăcintă (400g) și 100g de unt topit (pentru uns foile). Eu n-am mai pus unt.
-
Pentru crema iaurt:
-
1 kg iaurt grecesc (cu minimum 10% grăsime, pentru o textură cremoasă);
-
6-8 ouă;
-
150g zahăr (sau după gust);
-
2 plicuri de zahăr vanilat (sau o linguriță de extract de vanilie);
-
Un praf de sare.
-
Fructe proaspete, de sezon: Un mixt format din cireșe (fără sâmburi), caise și piersici tăiate felii potrivite.
Preparare pas cu pas
- Preîncălzește cuptorul la 180°C. Topește untul. Ia o tavă adâncă și unge-o cu puțin unt.
- Pentru a obține o bază aerisită, nu așeza foile pur și simplu una peste alta. Ia fiecare foaie de plăcintă în parte, stropește-o cu puțin unt topit și încrețește-o grosier cu degetele, ca pe un acordeon sau o ghirlandă. Așază aceste foi încrețite una lângă alta în tavă, până când o acoperi complet. Poți introdu tava cu foile încrețite în cuptor pentru 10 minute înainte de a pune crema. Astfel, foile se vor rumeni ușor și vor rămâne crocante, evitând textura gumată. Eu am sărit acest pas, e ok și așa, dar foile nu rămân crocante.
- Pregătește apoi crema. Într-un bol mare, bate ouăle cu zahărul, zahărul vanilat și un praf de sare până când își dublează volumul și devin deschise la culoare.
- Adaugă iaurtul grecesc și încorporează-l ușor cu un tel sau o spatulă, cu mișcări de sus în jos, pentru a păstra aerul în compoziție. Vei obține o cremă fluidă și aerată.
- Scoate tava cu foile rumenite din cuptor. Toarnă crema de iaurt uniform peste foile încrețite, ajutând-o cu o spatulă să pătrundă bine printre faldurile aluatului.
- Torni crema peste foile coapte 10 minute.
- Deasupra cremei, așază fructele: jumătățile de cireșe, feliile de caise și piersici. Nu le apăsa prea tare în cremă, deoarece oricum se vor scufunda ușor în timpul coacerii.
- Introdu tava din nou la cuptor, tot la 180°C, pentru aproximativ 40-45 de minute. Prăjitura este gata atunci când crema de iaurt s-a închegat la mijloc, iar marginile din foi devin aurii și crocante. Fructele se vor carameliza ușor la suprafață.
- Oricât de mare ar fi tentația, nu tăia prăjitura fierbinte! Crema de iaurt se comportă exact ca un cheesecake: are nevoie de timp pentru a se stabiliza.
- Las-o să se răcească complet la temperatura camerei, apoi pune-o la frigider pentru cel puțin două ore. O vei tăia mai ușor. O poți pudra cu puțin zahăr fin înainte de servire!
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți