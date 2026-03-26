Cheesecake cu Hochland Crème și fructe de pădure / Rețetă perfectă pentru Paște

26 mart. 2026, Bucuria Gustului
Cheesecake cu Hochland Crème și fructe de pădure / Rețetă perfectă pentru Paște
ID 22627364 © Ildipapp | Dreamstime.com

Masa de Paște se umple repede. Ouă roșii, drob, friptură, cozonac. La final, de cele mai multe ori, desertul rămâne în plan secund sau devine prea greu.

Un cheesecake rezolvă problema fără să complice lucrurile. Nu e pretențios, nu cere tehnici speciale și, dacă respecți câteva reguli simple, iese constant bine.

Baza este crema de brânză. Pentru o textură fină și un gust echilibrat, funcționează foarte bine Hochland Crème, care se leagă ușor și nu lasă cocoloașe.

Ingrediente (formă de 20–22 cm)

  • 300 g biscuiți
  • 100 g unt topit
  • 2 x Hochland Crème Clasic 350g
  • 500 g Mascarpone Hochland
  • 300 g zahăr pudră
  • esență de vanilie
  • fructe de pădure pentru decor/alte fructe proaspete

Cum se prepară Cheesecake-ul cu Hochland Crème Clasic

Pregătirea bazei de biscuiți

Biscuiții se zdrobesc fin, fără bucăți mari. Untul topit se amestecă peste ei până când compoziția seamănă cu un nisip umed. Se presează într-o tavă cu fund detașabil, într-un strat uniform. Nu trebuie insistat prea mult, doar cât să stea legată.

Crema, fără grabă

Se adaăgă într-un bol crema de brânză Hochland Crème Clasic, mascarpone, zahărul pudră și esența de vanilie. Se amestecă cu mixerul la viteză medie până compoziția devine omogenă.

Crema se toarnă peste baza de biscuiți și se nivelează ușor.

Răbdarea chiar contează

Cheesecake-ul se pune apoi la frigider pentru cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. Abia atunci capătă textura aceea cremoasă, compactă, ușor de tăiat și servit.

Cum îl servești

Înainte de servire, cheesecake-ul se decorează cu fructe de pădure proaspete: zmeură, afine, mure. Contrastul acrișor al fructelor completează gustul bogat al Hochland Crème Clasic și al mascarpone-ului.

Sfaturi pentru un cheesecake cu Hochland Crème Clasic perfect

  • Folosește biscuiți digestivi sau cu unt pentru o bază consistentă, fără să fie prea tare.
  • Nu bate crema la viteză mare, ca să nu formeze bule de aer.
  • Răbdarea la frigider este cheia pentru o textură cremoasă și un tăiat curat.
  • Fructele de pădure proaspete adaugă prospețime și contrastează cu textura densă a cremei.

De ce sunt atât de scumpe roșiile românești primăvara / Legumicultor: „Este poate costul corect pentru un aliment care nu este normal și natural să fie produs în această perioadă din an în România!”
În vestul României se așteaptă recolte maxime la rapiță, pe fondul unor condiții mai bune decât în alte regiuni / La nivel național, piața rămâne prudentă din cauza riscurilor fitosanitare și a variațiilor din câmp
HoReCa începe anul în scădere / Volumul cifrei de afaceri din servicii a scăzut cu aproape 19% într-o lună
Fermierii mari controlează peste jumătate din terenurile agricole din Bihor. Numărul cererilor APIA continuă să scadă
Cum economisești cu abonamentul Xtra de la Sezamo / Portofelul tău o să te întrebe de ce n-ai făcut asta mai devreme