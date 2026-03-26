Masa de Paște se umple repede. Ouă roșii, drob, friptură, cozonac. La final, de cele mai multe ori, desertul rămâne în plan secund sau devine prea greu.

Un cheesecake rezolvă problema fără să complice lucrurile. Nu e pretențios, nu cere tehnici speciale și, dacă respecți câteva reguli simple, iese constant bine.

Baza este crema de brânză. Pentru o textură fină și un gust echilibrat, funcționează foarte bine Hochland Crème, care se leagă ușor și nu lasă cocoloașe.

Ingrediente (formă de 20–22 cm)

300 g biscuiți

100 g unt topit

2 x Hochland Crème Clasic 350g

500 g Mascarpone Hochland

300 g zahăr pudră

esență de vanilie

fructe de pădure pentru decor/alte fructe proaspete

Cum se prepară Cheesecake-ul cu Hochland Crème Clasic

Pregătirea bazei de biscuiți

Biscuiții se zdrobesc fin, fără bucăți mari. Untul topit se amestecă peste ei până când compoziția seamănă cu un nisip umed. Se presează într-o tavă cu fund detașabil, într-un strat uniform. Nu trebuie insistat prea mult, doar cât să stea legată.

Crema, fără grabă

Se adaăgă într-un bol crema de brânză Hochland Crème Clasic, mascarpone, zahărul pudră și esența de vanilie. Se amestecă cu mixerul la viteză medie până compoziția devine omogenă.

Crema se toarnă peste baza de biscuiți și se nivelează ușor.

Răbdarea chiar contează

Cheesecake-ul se pune apoi la frigider pentru cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. Abia atunci capătă textura aceea cremoasă, compactă, ușor de tăiat și servit.

Cum îl servești

Înainte de servire, cheesecake-ul se decorează cu fructe de pădure proaspete: zmeură, afine, mure. Contrastul acrișor al fructelor completează gustul bogat al Hochland Crème Clasic și al mascarpone-ului.

Sfaturi pentru un cheesecake cu Hochland Crème Clasic perfect