Postul este un moment în care se întâlnesc tradiția, necesitatea și preocuparea pentru sănătate. Alimentația de post a devenit un subiect tot mai prezent în discuțiile despre stil de viață și echilibru. Mulți oameni aleg să respecte tradițiile religioase. Alții optează pentru o pauză alimentară cu scop pentru sănătate, în care reduc consumul de carne, lactate și ouă. Chef Alex Burcă privește această perioadă ca pe o provocare moderată și, în același timp, o oportunitate de a redescoperi gusturile simple.

Pentru chef Alex Burcă, meniurile fără carne nu sunt o provocare greu de depășit, ci o ocazie de a reveni la ingrediente simple și curate. El spune că alimentația de post nu este complicată dacă este abordată cu deschidere. „Nu este dificil dacă nu ești așa carnivor și poți sta departe de lactate și ouă pentru o perioadă”, afirmă bucătarul.

Chef Alex Burcă subliniază că actualele resurse culinare sunt mult mai bogate decât cele ale generațiilor trecute. Generațiile anterioare au trecut prin perioade întregi de post cu mult mai puține informații decât avem astăzi. Accesul la surse variate de documentare face diferența. Oamenii pot descoperi rețete noi, combinații sănătoase și moduri simple de a transforma legumele în preparate sățioase. „Nu suntem nici ultimii, nici primii care facem un meniu de post. Cred că acum avem mai multe surse de informare față de părinții și bunicii noștri”, spune el. Această diversitate de informații ajută consumatorii să descopere noi rețete și să mențină un aport nutritiv corect.

Un meniu de post, explică el, trebuie să fie echilibrat și gustos. „Un meniu de post trebuie să fie gustos și echilibrat în vitamine și consistență, dacă este posibil cu ingrediente de sezon”, afirmă chef-ul. Accentul se pune pe preparate simple, dar dense în nutrienți.

Alimentele de bază a unui meniu consistent

Întrebat despre preferințele clienților în această perioadă, el recunoaște că oferta restaurantelor diferă mult. La Mosafir, preparatele vegane nu sunt vedeta meniului. „Noi la Mosafir nu prea avem preparate de post sau vegane, ne place untul mult prea mult”, spune el cu sinceritate. Totuși, el observă că în general consumatorii caută mâncăruri tradiționale. „Cred că asta e perioada de zacuscă, fasole, pilafuri cu legume și cartofi.”

Printre cele mai nutritive alimente de post se află leguminoasele și verdețurile. Chef Burcă enumeră câteva dintre ingredientele care pot forma baza unor mese consistente: „Fasole, năut, orez, spanac, cartofi, varză.” Acestea, sune el, sunt ideale pentru un meniu într-o zi cu mult activitate.

Experiența este însă foarte importantă, atunci când vine vorba despre gătit. Iar un client mulțumit înseamnă cu chef mulțumit. „Fac mâncare de mic cu mama mea”, povestește bucătarul. Meseria propriu-zisă a început însă la 24 de ani, în urma unei experiențe Work and Travel în Grecia. „Acolo am lucrat în bucătărie. Mi-a plăcut mult atmosfera și stresul controlat din bucătărie.”

Provocări și satisfacții în bucătărie

Satisfacțiile profesionale sunt clare. Chef Burcă apreciază momentele în care clienții pleacă relaxați și mulțumiți. Oamenii se bucură de masă și el simte că a contribuit la acea stare. Este una dintre motivațiile importante ale meseriei. În schimb, cea mai mare provocare rămâne gestionarea echipei. O bucătărie funcționează ca un mecanism cu multe piese. Fiecare om are un temperament diferit. Fiecare are un ritm propriu și nevoi specifice. Menținerea unei atmosfere bune este esențială. Chef Burcă spune că această muncă poate fi dificilă, dar nu imposibil de dus. Comunicarea și răbdarea sunt elementele care ajută echipa să funcționeze corect.

„Atunci când pleacă oamenii de la restaurant, mâncați, relaxați și fericiți, și știi că ai avut și tu o mică contribuție”, mărturisește el despre momentele bune în bucătărie.

Provocările meseriei sunt însă legate de oameni, nu de ingrediente. „Cea mai mare provocare e să menții o atmosferă bună în echipă. Oamenii au caractere diferite și nevoi diferite”, spune chef Burcă. Totuși, crede că orice situație are o soluție dacă este gestionată cu răbdare și respect.

Pentru el, alimentația de post rămâne o ocazie de a redescoperi simplitatea. Iar simplitatea, spune chef-ul, poate fi un drum sigur către gust și către echilibru.

Postul și meniurile asociate acestei perioade arată cât de mult se schimbă relația noastră cu alimentația. Preparatele simple pot ajunge în centrul atenției. Echilibrul nutrițional devine o preocupare constantă. Iar bucătarii, precum Alex Burcă, oferă repere utile într-o perioadă în care gustul, tradiția și sănătatea se întâlnesc în farfurie.