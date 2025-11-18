Controversa privind interzicerea folosirii termenului „burger” și „steak” pentru produse vegetale ar putea afecta fără voia legiuitorilor și industria pescuitului, notează Politico. Dezbaterile din Bruxelles se concentrează pe ce proteine pot fi numite „hamburger” sau „steak”. Însă nicio discuție nu vizează modul în care regula se va aplica în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. În spaniolă, de exemplu, echivalentul pentru „steak” este „filete”, termen folosit frecvent pentru bucăți de pește.

Susținătorii interdicției spun că va clarifica etichetarea pentru consumatori. În realitate, regula ar putea crea confuzie. Termeni precum „filete de lubina” (file de biban) sau „lomos de atún” (file de ton sau steak de ton) sunt uzuali pe etichetele produselor de pește, spune Daniel Voces de Onaíndi, director general al Europêche, asociația europeană a industriei pescuitului.

Asociația susține blocarea folosirii termenilor specifici cărnii sau peștelui pentru legume. Totuși, ambiguitatea în limbile non-engleze ar putea afecta produsele din pește. Voces de Onaíndi a cerut negociatorilor europeni să clarifice situația în cadrul discuțiilor interinstituționale privind legislația mai largă, legată de piața agricolă comună.

„Sperăm să se clarifice că regula se referă exclusiv la produsele din carne, fără a afecta sau exclude ambalajele tradiționale pentru produse de pește sau alte sectoare”, a spus el. „Trebuie acordată atenție coerenței lingvistice în toate limbile UE.”

Termeni ambigui și excepții

Europarlamentara franceză Céline Imart, care a propus interdicția, nu a răspuns solicitărilor pentru a comenta situația. Comisia Europeană a prezentat o altă propunere care vizează termeni mai specifici, precum „wing” (aripioară) sau „drumstick” (pulpiță).

Chiar și în limba engleză, unii termeni pentru carne traversează sectoare diferite: de exemplu, consumatorii mănâncă „tuna steaks” (steak de ton). Rămâne neclar dacă Nestlé va fi nevoită să modifice numele produsului său celebru Drumstick sau dacă McDonald’s va trebui să redenumească Filet-O-Fish. În limba engleză, termenul „filet” rămâne permis pentru produsele din carne.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor consideră că interdicția ar trebui să fie evitată, chiar și ignorând problemele lingvistice. „Termenii ‘sausage’ sau ‘burger’ desemnează forma alimentului, nu conținutul. Și nu ar trebui revendicați de o singură industrie”, spune Olivia Brown, responsabilă de politici la Euroconsumers.

Scopul, explică ea, ar trebui să fie o etichetare clară care să ajute consumatorul să știe ce mănâncă. Astfel, componenta „veggie” din „veggie burger” este mai relevantă pentru claritate decât eliminarea termenului „burger”.

Un studiu BEUC din 2020 arată că consumatorii nu sunt derutați de denumirile burgerilor sau cârnăcilor vegetale. Asta atât timp cât acestea sunt clar identificate ca fiind vegetariene.