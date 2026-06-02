Lucrarea „Comedian”, celebra banană lipită de perete creată de artistul italian Maurizio Cattelan, a fost furată în weekend din Muzeul Pompidou-Metz din Franța. Instituția a anunțat că a depus o plângere penală, după dispariția operei evaluate la 5,8 milioane de euro, potrivit Euronews.

Potrivit reprezentanților muzeului, furtul a fost observat duminică de un agent de securitate. Banana a fost deja înlocuită, așa cum se întâmplă în mod obișnuit la fiecare trei zile pentru a menține fructul proaspăt, însă conducerea instituției a decis să sesizeze autoritățile.

Muzeul spune că este o chestiune de respect față de operă

Pompidou-Metz, filiala din estul Franței a celebrului Centru Pompidou din Paris, a explicat că a ales să depună plângere deoarece autorul furtului nu a fost identificat și nu există posibilitatea unui dialog.

Reprezentanții muzeului au subliniat că este a doua oară când lucrarea provoacă incidente în instituție și au descris demersul drept o chestiune de respect față de opera de artă.

În iulie 2025, un vizitator a mâncat banana expusă în muzeu. La acea vreme, Cattelan a declarat ironic că regretă faptul că vizitatorul a consumat doar banana și nu și banda adezivă cu care era fixată pe perete. Muzeul nu a inițiat atunci acțiuni legale.

O operă controversată încă de la debut

„Comedian” a fost prezentată pentru prima dată la târgul Art Basel Miami Beach din 2019 și a provocat imediat dezbateri despre natura artei contemporane și despre modul în care este stabilită valoarea unei opere.

La momentul lansării, lucrarea era oferită spre vânzare pentru 120.000 de dolari.

Tot în 2019, artistul David Datuna a mâncat banana în timpul expoziției, explicând ulterior că îi era foame.

Un incident similar a avut loc și în 2023, când un vizitator al unui muzeu din Seul a consumat fructul expus.

Cum a ajuns o banană să valoreze 5,8 milioane de euro

În ciuda controverselor și a numeroaselor incidente, valoarea lucrării a continuat să crească.

În 2024, antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun a cumpărat una dintre edițiile lucrării pentru 5,8 milioane de euro. La doar câteva zile după achiziție, acesta a mâncat banana în fața camerelor de filmat, gest care a readus opera în atenția publicului.

În realitate, valoarea lucrării nu stă în fructul propriu-zis, ci în certificatul de autenticitate și în protocolul foarte precis care stabilește modul în care trebuie expusă.

Potrivit instrucțiunilor artistului, banana – orice banană – trebuie fixată la 1,72 metri de podea și înclinată la un unghi de 37 de grade.

Maurizio Cattelan, artistul din spatele unor lucrări provocatoare

Maurizio Cattelan este cunoscut pentru operele sale provocatoare, care explorează adesea valoarea artei și absurditățile societății contemporane.

Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără „America”, o toaletă complet funcțională realizată din aur de 18 carate, pe care artistul a oferit-o simbolic lui Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Lucrarea a fost furată în 2020 dintr-o expoziție organizată în Marea Britanie. Un tribunal britanic a găsit ulterior vinovați doi bărbați pentru furt, însă aurul nu a mai fost recuperat niciodată.

Mai recent, cu ocazia Paștelui din 2026 și a comemorării a 21 de ani de la moartea Papei Ioan Paul al II-lea, Cattelan a lansat o linie telefonică specială prin care oamenii își puteau mărturisi păcatele. Artistul a realizat și o ediție limitată de 666 de exemplare ale uneia dintre cele mai controversate lucrări ale sale.

Deocamdată, autoritățile franceze nu au oferit informații despre locul în care s-ar afla banana furată sau despre identitatea persoanei care a sustras-o.