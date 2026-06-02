România, cel mai mare producător de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, ar putea obține în acest an o producție de doar 1,5 tone de semințe la hectar, față de aproximativ 2 tone la hectar anul trecut, din cauza incertitudinilor legate de condițiile meteorologice, potrivit unei analize realizate de experții agricoli ucraineni de la UkrAgroConsult, notează News.ro.

Specialiștii arată că, deși starea culturilor este în prezent relativ favorabilă, deficitul de apă din sol continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare, în special în vestul țării, unde lipsa precipitațiilor ar putea afecta randamentele din perioada de recoltare.

„Condițiile actuale ale solului rămân relativ favorabile în timpul dezvoltării timpurii a culturilor, dar deficitele de umiditate mai mari continuă să ridice îngrijorări cu privire la randamentul ulterior. Atenția pieței rămâne concentrată asupra vestului României, unde deficitul de precipitații continuă”, se arată în raportul UkrAgroConsult.

Experții ucraineni estimează o producție de aproximativ 1,5 tone la hectar, deși în piață există și prognoze mai optimiste. Evoluția vremii din următoarele luni rămâne principalul factor care poate influența rezultatele finale.

În aprilie, prognoza Comisiei Europene indica pentru România o producție de aproximativ 2,1 milioane de tone de floarea-soarelui, în creștere cu 18%, la o suprafață cultivată estimată la 1,2 milioane de hectare.

Raportul mai arată că procesatorii români continuă să manifeste un interes ridicat pentru asigurarea materiilor prime, iar prețurile semințelor de floarea-soarelui, atât pentru recolta veche, cât și pentru cea nouă, se mențin la niveluri ridicate.

„Procesatorii români continuă să manifeste un interes puternic pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime. Prețurile pentru semințele de floarea-soarelui, atât pentru cele din recolta veche, cât și pentru recolta nouă, rămân ridicate, deoarece procesatorii încearcă să reducă riscurile de achiziții”, se arată în raport.

Totodată, exporturile de semințe rămân peste așteptări, în pofida perspectivelor moderate privind producția. Fluxurile de import din țările vecine continuă să susțină cererea internă din sectorul procesării.

Suprafața cultivată cu floarea-soarelui este estimată în acest an la aproximativ 1,2 milioane de hectare, ceea ce ar putea însemna o producție de circa două milioane de tone în condiții normale.

Exportăm semințe, importăm ulei brut

Potrivit celor mai recente date disponibile, România a exportat peste 592.000 de tone de semințe de floarea-soarelui în perioada 1 iunie 2025 – 1 martie 2026. Principala piață de desfacere a fost Turcia, care a absorbit mai mult de jumătate din volumele livrate.

La nivelul unui an comercial, România exportă aproximativ un milion de tone de semințe de floarea-soarelui, iar în trecut a atins chiar și nivelul de 1,5 milioane de tone.

În același timp, țara noastră continuă să importe semințe, în principal din Republica Moldova și Ucraina. Mai recent, pe piață au intrat și importuri din Argentina, odată cu intrarea în vigoare a acordului UE-Mercosur.

Analistul și consultantul în comerțul cu cereale Cezar Gheorghe atrage atenția că exportul de semințe neprocesate înseamnă pierderea unei părți importante din valoarea adăugată care ar putea rămâne în economia românească.

„Am exportat 670.000 tone de seminţe de floarea soarelui în Turcia. Ei au procesat şi vând ulei rafinat. Preţ materie primă origine România circa 630-650$ în vârf CPT CT sau 675$ CIF MERSIN TR. PREŢ ULEI BRUT CIF MERSIN 1.400$. 1400-675 = 725$/ tona. Din aceşti bani se scad costurile directe şi indirecte ale unităţii de procesare. Se calculează pro rata coeficientul de extracţie sau randamentul, 0.44% ulei dintr-o tonă de seminţe, se adaugă veniturile din vânzarea şrotului, a glicerinei, a zaţurilor, a cojilor (ca valoare energetică). Iar apoi urmează preţul uleiului rafinat şi ambalat la sticlă, care are altă valoare faţă de cea a uleiului brut. Să spunem circa 1.800$/ tona. Iar apoi avem un raport adevărat despre ceea ce înseamnă valoare adăugată prin procesare. Ca să nu mai vorbim despre industria conexă, logistică, depozitare şi angajaţii în aceste procese, ce plătesc taxe la stat”, arată Cezar Gheorghe într-o postare pe Facebook..

Potrivit acestuia, procesatorii români au rămas fără o parte din materia primă produsă local și au fost nevoiți să importe ulei brut din Ucraina și semințe din Argentina.

„Au rămas uitându-se după semințele plecate și neprocesate. Au importat ulei brut din Ucraina și semințe din Argentina. Înțeleg comerțul, înțeleg acordul de free trade cu Turcia, dar nu înțeleg nepăsarea statului român, mai ales că e găurit ca un șvaițer la buget”, afirmă expertul.

România rămâne lider european la floarea-soarelui

În 2025, România s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană atât la suprafața cultivată cu floarea-soarelui, estimată la 1,2 milioane de hectare, cât și la producția totală.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, recolta de anul trecut a ajuns la aproximativ 2 milioane de tone, cu 36,5% mai mare decât cea obținută în 2024.