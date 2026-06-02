Comerțul agroalimentar al Uniunii Europene a continuat să evolueze pozitiv la începutul acestui an. Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, excedentul comercial agroalimentar al UE a crescut în februarie 2026, confirmând reziliența unuia dintre cele mai importante sectoare economice ale blocului comunitar.

Datele arată că exporturile agroalimentare europene au rămas la un nivel ridicat, în timp ce importurile au continuat să fie influențate de prețurile ridicate la anumite materii prime și produse agricole provenite din afara Uniunii Europene.

Sectorul agroalimentar, motor al comerțului european

Comisia Europeană subliniază că sectorul agroalimentar continuă să contribuie semnificativ la balanța comercială pozitivă a Uniunii Europene. Exporturile de produse agroalimentare reprezintă una dintre cele mai puternice componente ale comerțului exterior european, alături de produsele chimice, utilaje și vehicule.

În ultimii ani, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de produse agroalimentare. În 2025, exporturile agroalimentare ale UE au atins valoarea record de 238,4 miliarde de euro, în timp ce excedentul comercial al sectorului s-a situat la aproape 50 de miliarde de euro.

Marea Britanie rămâne principalul partener comercial

Marea Britanie continuă să fie cea mai importantă destinație pentru exporturile agroalimentare europene. De asemenea, Statele Unite, Elveția și alte piețe dezvoltate rămân printre principalii cumpărători ai produselor agroalimentare provenite din Uniunea Europeană.

Printre produsele care susțin exporturile europene se numără preparatele pe bază de cereale, produsele lactate, vinurile și alte produse alimentare procesate cu valoare adăugată ridicată. În același timp, exporturile de cacao, cafea și ciocolată au beneficiat de creșterea prețurilor pe piețele internaționale.

Importurile rămân influențate de prețurile materiilor prime

Pe partea de importuri, Uniunea Europeană continuă să aducă volume importante de produse agricole și alimentare din țări precum Brazilia, Statele Unite și Regatul Unit. Costurile ridicate pentru produse precum cafeaua, cacaoa, fructele și fructele cu coajă lemnoasă au contribuit la majorarea valorii importurilor în ultimul an.

Comisia Europeană arată că evoluția comerțului agroalimentar reflectă atât cererea solidă pentru produsele europene pe piețele externe, cât și dependența Uniunii de anumite materii prime care nu pot fi produse în cantități suficiente pe teritoriul comunitar.

Un semnal pozitiv pentru agricultura europeană

Creșterea excedentului comercial în februarie reprezintă un semnal favorabil pentru agricultorii și procesatorii europeni, într-un context marcat de volatilitatea prețurilor la energie, costuri ridicate de producție și tensiuni comerciale internaționale.

Pentru statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, menținerea unui sector agroalimentar competitiv este esențială atât pentru securitatea alimentară, cât și pentru susținerea exporturilor și a veniturilor fermierilor. Datele publicate de Comisia Europeană arată că, în pofida provocărilor economice și geopolitice, comerțul agroalimentar european continuă să genereze excedente comerciale importante și să rămână unul dintre punctele forte ale economiei comunitare.