O încercare spectaculoasă de a stabili un nou record mondial s-a încheiat neașteptat în Argentina. Participanții la eveniment au mâncat o mare parte din preparat înainte ca reprezentanții Guinness World Records să poată efectua măsurătorile oficiale.

Evenimentul a avut loc în orașul Rosario, unde organizatorii și-au propus să pregătească un sandviș uriaș, cu o lungime de aproximativ 750 de metri. Potrivit informațiilor citate de NEXTA și preluate de MEDIAFAX, preparatul a fost realizat folosind aproximativ 1,5 tone de carne de vită și peste o mie de pâini.

Sandvișul a fost întins pe mai multe mese amplasate pe o stradă din Rosario și urma să fie evaluat de reprezentanții Guinness World Records. Organizatorii sperau să intre în istorie cu unul dintre cele mai mari preparate de acest tip realizate vreodată. Pregătirile au implicat cantități impresionante de ingrediente și mobilizarea unui număr mare de voluntari și participanți. Însă lucrurile nu au decurs conform planului.

Mulțimea a intervenit înainte de măsurători

Potrivit organizatorilor, mai multe probleme logistice și organizatorice au contribuit la haosul care a urmat. Pe măsură ce ceremonia se apropia de final, participanții, atrași de dimensiunea impresionantă a preparatului și de aroma cărnii de vită, au început să se apropie de mesele pe care era așezat sandvișul. La un moment dat, gardurile de protecție au fost rupte, iar mulțimea a început să consume preparatul înainte ca procedura oficială de verificare să fie încheiată.

- articolul continuă mai jos -

Imaginile surprinse la fața locului arată oameni care taie și împart porțiuni din sandviș, transformând tentativa de record într-o masă colectivă improvizată.

Recordul nu a putut fi validat

În urma incidentului, reprezentanții Guinness World Records nu au mai avut posibilitatea să efectueze măsurătorile necesare pentru omologarea performanței. Fără verificarea oficială a lungimii și respectarea procedurilor impuse de organizație, tentativa nu a putut fi recunoscută drept record mondial. Astfel, deși organizatorii au folosit aproximativ 1,5 tone de carne de vită și peste o mie de pâini pentru realizarea preparatului, efortul lor nu va apărea în celebra carte a recordurilor.

Chiar dacă obiectivul principal nu a fost atins, evenimentul a atras atenția publicului și a generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Pentru mulți dintre participanți, ziua s-a încheiat cu o masă gratuită și memorabilă. Pentru organizatori însă, tentativa ratată rămâne un exemplu al modului în care un record mondial poate fi pierdut chiar înainte de a fi măsurat.

În loc să intre în Guinness World Records, uriașul sandviș din Rosario a intrat direct în farfuriile celor prezenți.