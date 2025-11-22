Când spunem mici burger vorbim de celebra chiflă americană umplută cu carne de mici românești și muștar. De altfel un faimos fast food din România a adaptat rețeta americană la gusturile românești, urmat fiind de o pleiadă de influenceri din zona culinară.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În esență, când spunem mici, ne gândim automat la micul tradițional suculent de pe grătar și la pâine și muștar. Restul poate fi adăugat după pofta inimii. Așa că dacă doriți să completați mici burgerii cu roșii, ceapă, castraveți murați, felii de brânză, ketchup sau diverse alte sosuri sunteți liber să o faceți.

Pentru niște mici hurgeri cinstiți veți avea însă nevoie de doar 3 ingrediente: chifle, carne de mici și muștar. În general cam 150-200 de g de carne de persoană sunt suficiente, plus o chiflă pentru fiecare hamburgher. Muștar, la discreție.

Preparare

Cumpărăm carnea de mici vrac sau dacă nu găsim, luăm o cutie de mici gata formați. În ultimul caz, punem micii într-un castron și îi mai frământăm puțin pentru a redeveni pastă.

Formăm cu carnea de mici hamburgeri, folosind un inel circular (dacă avem) sau pus și simplu modelând carnea ca pentru pârjoale, doar că le dăm formă rotundă și o anumită înălțime, egală pe toată suprafața. Îi pregătim cu o zi ănainte și îi băgăm în frigider să ăși conserve forma de hamburger. Apoi îi vom scoate cu jumătate de oră înainte de a-i pune pe grătar.

Atenție că, la fel ca în cazul oricărei cărni, la frigere suprafața se va reduce așa că ar trebui să aibă un cm în plus de diametru față de cel al chiflei în care îi punem.

Încingem grătarul la temperatură mare (200-220 de grade) și punem burgerii din mici pe grătar. Pregătim exact ca în cazul micilor, să rămână carne suculentă, dar să nu se ardă. În paralel, punem jumătate de minut pe grătar și chiflele tăiate în jumătăți pe lung (dacă putem zice așa, dat fiind că au diametru, nu lungime!).

Servire

Ungem chiflele cu mustar, dacă dorim ceva mai sofisticat putem face un sos de muștar. Adăugăm chifteaua de mici și închidem chifla. Evident, cum spuneam, pentru variante mai gourmet, există posibile completări.

Să nu uităm nici de cartofii prăjiți, la cuptor sau tărănești care merg de minune lâgă micii cu muștar. La fel și murăturile de casă.

Este un prânz ușor de preparat, dar de mare efect dacă aveți musafiri pe care i-ați invitat la un grătar indoor.

Poftă bună!