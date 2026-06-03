Angajații unui important lanț de supermarketuri din Polonia își pot pierde o parte din bonusurile salariale în funcție de evaluările primite de la clienți prin intermediul unor emoji afișate la casele de marcat. Sistemul, implementat de retailerul Biedronka, a stârnit controverse și a atras critici din partea specialiștilor în dreptul muncii, relatează Business Insider, citat de Mediafax.

Bonusurile depind de fețele zâmbitoare ale clienților

La finalizarea cumpărăturilor, clienții sunt invitați să răspundă la întrebarea „Cum ați evalua vizita dvs. de astăzi?”. Ei pot alege una dintre cele trei variante afișate pe ecran: o față zâmbitoare verde, una galbenă sau una roșie.

Potrivit sistemului aplicat de retailer, jumătate din bonusul acordat angajaților depinde de aceste evaluări oferite de clienți.

Există însă și o condiție suplimentară. Magazinul în care lucrează angajații trebuie să se situeze în prima jumătate a clasamentului regional al performanței. Doar în aceste condiții bonusurile pot fi acordate integral.

Experții spun că evaluările clienților sunt adesea subiective

Sistemul a fost criticat de experta în dreptul muncii Katarzyna Łodygowska, care consideră că evaluările clienților nu reflectă întotdeauna calitatea muncii depuse de angajați.

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Potrivit acesteia, nota acordată la finalul cumpărăturilor poate fi influențată de factori care nu țin de personalul magazinului, precum prețurile, timpul petrecut la coadă, lipsa unui produs de pe raft sau chiar starea de spirit a clientului în ziua respectivă.

Performanța altor magazine poate influența bonusul

Avocata atrage atenția și asupra criteriului care condiționează acordarea bonusului de poziționarea magazinului în clasamentul regional.

„Chiar dacă angajații obțin rezultate excelente și primesc evaluări mari din partea clienților, este posibil să nu primească un bonus pur și simplu pentru că alte magazine au avut performanțe și mai bune. Bonusul încetează să mai depindă de atingerea unor obiective specifice, predeterminate. Acesta depinde în schimb de performanța magazinelor concurente, asupra cărora angajații nu au niciun control”, a explicat Katarzyna Łodygowska.

În opinia sa, un astfel de mecanism riscă să producă efectul invers celui urmărit de companie și să reducă motivația angajaților pe termen lung.

Specialiștii cer criterii clare și echitabile

Experta susține că sistemele de recompensare ar trebui construite pe criterii transparente, obiective și ușor de înțeles pentru angajați. În plus, recompensele ar trebui să fie direct legate de performanțele individuale și de obiectivele stabilite de companie.

„Angajații ar trebui tratați în mod egal. Aceasta înseamnă că ar trebui recompensați în mod egal pentru realizări similare. Un sistem de bonusuri bine conceput crește implicarea angajaților. De asemenea, îmbunătățește eficiența muncii și susține dezvoltarea unei culturi organizaționale pozitive”, a concluzionat Katarzyna Łodygowska.