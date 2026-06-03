Primul food hall din România se deschide în București. Va reuni 30 de restaurante și concepte gastronomice în fosta hală Ford

03 iun. 2026, Articole / Reportaje
Primul food hall din România se deschide în București. Va reuni 30 de restaurante și concepte gastronomice în fosta hală Ford
Marketta Food Hall București
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Un food hall cu 30 de concepte gastronomice va fi deschis în toamna anului 2026 în București, în cadrul One Gallery, pe locul fostei hale Ford. Proiectul se va întinde pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați.

Marketta Food Hall, proiect dezvoltat de Tomcat Hospitality în parteneriat cu One United Properties în cadrul One Gallery din București, a anunțat lista completă de operatori pentru spațiul care urmează să fie deschis în fosta hală Ford din zona Floreasca.

Citește mai multe pe Economedia.ro.

 

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