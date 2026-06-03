02 iun.
Un food hall cu 30 de concepte gastronomice va fi deschis în toamna anului 2026 în București, în cadrul One Gallery, pe locul fostei hale Ford. Proiectul se va întinde pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați.
Marketta Food Hall, proiect dezvoltat de Tomcat Hospitality în parteneriat cu One United Properties în cadrul One Gallery din București, a anunțat lista completă de operatori pentru spațiul care urmează să fie deschis în fosta hală Ford din zona Floreasca.
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