VIDEO | Dulceața de soc, parfumul verii pus în borcan / Cum prepari rețeta simplă care transformă florile într-o delicatesă

03 iun. 2026, Rețete
VIDEO | Dulceața de soc, parfumul verii pus în borcan / Cum prepari rețeta simplă care transformă florile într-o delicatesă
FOTO: Captură video Facebook
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La sfârșitul primăverii și începutul verii, tufele de soc se umplu de flori albe și parfumate, iar pentru mulți gospodari începe sezonul preparatelor tradiționale din această plantă. Dacă socata este probabil cea mai cunoscută rețetă, dulceața de soc rămâne un adevărat răsfăț pentru cei care apreciază aromele fine și neobișnuite.

Preparatul necesită puțină răbdare, deoarece florile trebuie curățate cu atenție de părțile verzi. Acestea pot fi toxice, însă florile sunt sigure pentru consum. Rezultatul merită efortul. Dulceața capătă o aromă florală intensă și un gust delicat, care amintește de zilele calde de vară.

Secretul reușitei este alegerea florilor bine dezvoltate, aflate aproape de momentul scuturării. Acestea se desprind mai ușor și oferă cea mai intensă aromă, Emilia, care prezintă rețeta pe pagina ei de socializare Emilia gătește.

Florile de soc, ingredientul vedetă al rețetei

Pentru această dulceață se folosesc exclusiv floricelele mici, desprinse de pe ciorchini. Este indicat ca florile să fie spălate înainte, însă dacă sunt curate și nu conțin insecte sau impurități, pot fi puse și așa, pentru a nu pierde din parfum.

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Siropul de zahăr reprezintă baza preparatului și trebuie fiert înainte de adăugarea florilor. În timpul gătirii, aroma socului se transferă în sirop, iar dulceața capătă consistența specifică după răcire.

Ingrediente

Mod de preparare

Puneți apa și zahărul într-o cratiță încăpătoare și fierbeți amestecul aproximativ 20 de minute, până când se formează un sirop ușor legat.

Între timp, scuturați bine florile de soc și desprindeți floricelele de pe partea verde. Adunați-le într-un castron.

După ce siropul este gata, adăugați florile de soc și zeama celor două lămâi. Amestecați ușor pentru a incorpora toate florile și lăsați compoziția să fiarbă aproximativ 20 de minute.

Nu vă îngrijorați dacă dulceața pare prea lichidă în timpul fierberii. Consistența se va îngroșa pe măsură ce preparatul se răcește.

Turnați dulceața fierbinte în borcane curate și, de preferat, sterilizate. Închideți imediat cu capacele.

Întoarceți borcanele cu capacul în jos și acoperiți-le cu o pătură groasă. Lăsați-le astfel până a doua zi. Acest proces contribuie la conservarea dulceții pentru o perioadă mai îndelungată.

Cum se servește

Dulceața de soc poate fi servită pe pâine prăjită, alături de clătite, pancakes sau biscuiți fragezi. De asemenea, poate fi folosită ca umplutură pentru prăjituri sau ca ingredient în deserturi cu iaurt și brânzeturi proaspete.

Parfumul discret al florilor de soc și gustul delicat transformă această rețetă într-o alternativă specială la dulcețurile clasice de fructe, păstrând în fiecare borcan aroma inconfundabilă a verii.

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