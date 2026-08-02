O alimentație echilibrată ar putea avea un rol important nu doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru funcționarea creierului. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California de Sud (USC) arată că o masă nutritivă activează un mecanism de comunicare între intestin și creier, care stimulează procesele implicate în formarea amintirilor, conform Mediafax.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Nature Communications și sugerează că aportul caloric transmite semnale către creier prin intermediul nervului vag, influențând direct activitatea unor regiuni implicate în memorare.

Echipa coordonată de biologul Scott Kanoski a realizat experimente pe șobolani pentru a înțelege cum influențează alimentația activitatea neuronală. După consumul unei mese cu valoare nutritivă, intestinul transmite un semnal prin nervul vag către septul medial, o regiune a creierului care controlează activitatea hipocampului, centrul responsabil pentru formarea și stocarea amintirilor.

Cercetătorii știau deja că neuronii din această zonă eliberează acetilcolină, un neurotransmițător esențial pentru memorie. Noul studiu arată însă că această eliberare este influențată direct de semnalele venite din intestin.

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Caloriile, nu gustul, activează mecanismul

Pentru a observa activitatea neuronală, cercetătorii au folosit fotometria cu fibră optică. Unii șobolani au primit soluții bogate în grăsimi sau zahăr, iar alții au primit băuturi cu gust similar, dar fără aport caloric.

Rezultatele au arătat că doar animalele care au consumat alimente cu calorii au prezentat o activitate cerebrală mai intensă în circuitele implicate în memorie. Acest lucru sugerează că energia furnizată organismului, și nu gustul sau simplul act al hrănirii, declanșează răspunsul creierului.

Mai mult, atunci când cercetătorii au întrerupt comunicarea dintre intestin și creier sau au eliminat neuronii care eliberează acetilcolină, efectul pozitiv asupra memoriei a dispărut complet.

Dieta occidentală afectează comunicarea dintre intestin și creier

Autorii studiului avertizează că nu orice aliment bogat în calorii produce același efect benefic.

Șobolanii hrăniți încă din tinerețe cu o dietă occidentală, bogată în grăsimi și zahăr, care includea chipsuri, unt de arahide cu ciocolată și sirop de porumb bogat în fructoză, au prezentat o deteriorare a sistemului de comunicare dintre intestin și creier.

Chiar și după revenirea la o alimentație mai echilibrată, aceștia au continuat să obțină rezultate mai slabe la testele de memorie.

Potrivit cercetătorilor, acest mecanism ar fi evoluat pentru a ajuta animalele să rețină locurile unde găsesc hrană, însă alimentația nesănătoasă pare să afecteze această funcție naturală.

Rezultatele ar putea fi utile în cercetarea bolii Alzheimer

Cercetătorii subliniază că studiul a fost realizat exclusiv pe șobolani masculi, astfel că rezultatele nu pot fi aplicate automat oamenilor.

Totuși, descoperirea este considerată importantă deoarece degradarea sistemului bazat pe acetilcolină reprezintă una dintre primele modificări observate în boala Alzheimer.

Oamenii de știință consideră că, pe viitor, stimularea nervului vag ar putea deveni o direcție de cercetare pentru încetinirea declinului cognitiv. Această metodă este deja folosită în tratamentul epilepsiei, depresiei și în recuperarea după accident vascular cerebral, iar unele studii analizează dacă poate contribui și la încetinirea progresiei bolii Alzheimer în stadiile incipiente.

Până la confirmarea rezultatelor în studii pe oameni, cercetarea adaugă noi dovezi privind legătura dintre sănătatea intestinului, alimentația echilibrată și funcționarea memoriei.