Studiile recente arată că introducerea timpurie și regulată a alimentelor alergene ar putea reduce riscul de alergii alimentare la copii.

În urmă cu doar o generație, părinții erau sfătuiți să evite introducerea alimentelor potențial alergene în dieta bebelușilor, de teama unor reacții severe.

Astăzi, recomandările medicale s-au schimbat radical. În țări precum Canada, specialiștii recomandă introducerea alimentelor alergene în primele șase luni de viață, în forme adecvate vârstei, iar arahidele pot deveni chiar un instrument important în prevenirea alergiilor.

Schimbarea are la bază rezultatele unui studiu clinic considerat de referință în domeniu, realizat de o echipă condusă de medicul britanic Dr. Gideon Lack, profesor de alergologie pediatrică la King’s College London și la Evelina London Children’s Hospital. Cercetarea a arătat că expunerea timpurie și regulată la arahide poate reduce semnificativ riscul dezvoltării alergiei la acest aliment.

Mai recent, un studiu realizat în Statele Unite a sugerat că rata alergiei la arahide în rândul copiilor cu vârsta sub trei ani a scăzut cu 43% în ultimii ani, după modificarea recomandărilor privind alimentația sugarilor, potrivit cbc.ca

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Studiul care a schimbat paradigma

Punctul de cotitură a fost studiul „Learning Early About Peanut Allergy” (LEAP). Cercetarea a urmărit sugari cu vârste cuprinse între patru și 11 luni, considerați cu risc ridicat de a dezvolta alergii, deoarece aveau eczeme severe, alergie la ouă sau ambele.

Cei 640 de copii incluși în studiu au fost repartizați aleatoriu în două grupuri: unii au primit în mod regulat alimente care conțineau arahide, într-o formă adaptată vârstei, în timp ce ceilalți au evitat aceste produse.

Cercetătorii se așteptau la o reducere a alergiilor la arahide de aproximativ 40-50%. Rezultatul a fost însă mult mai spectaculos: riscul de alergie a fost redus cu 81% în grupul copiilor care au consumat arahide de la o vârstă fragedă.

„A fost o descoperire extrem de interesantă și importantă”, a declarat Dr. Gideon Lack.

Echipa de cercetare a continuat să urmărească participanții, iar rezultatele au arătat că efectul protector al introducerii timpurii a arahidelor s-a menținut în timp. Cercetări ulterioare, inclusiv cele care au analizat frații mai mici ai participanților la studiul inițial, au continuat să susțină importanța introducerii timpurii a alimentelor alergene.

O observație făcută în Israel a dus la o ipoteză importantă

Interesul lui Gideon Lack pentru alergiile alimentare a fost influențat de o experiență tragică din perioada pregătirii sale ca medic pediatru. Un adolescent pe care îl trata a murit în urma unei reacții anafilactice provocate de arahide.

„O persoană perfect sănătoasă se poate confrunta de la un moment dat cu un rezultat care îi pune viața în pericol sau, în acel caz particular, fatal”, a povestit Lack.

Ulterior, în timpul unui stagiu în Denver, Colorado, medicul a studiat mecanismele alergiilor alimentare pe modele experimentale. El a observat că animalele puteau deveni alergice după expunerea prin piele la anumite proteine alimentare, în timp ce hrănirea cu aceste alimente la o vârstă foarte fragedă părea să ofere protecție.

O altă observație importantă a venit în timpul unei călătorii în Israel, în 2003. Lack a remarcat că sugarii israelieni consumau în mod obișnuit gustări pe bază de arahide care se dizolvau în gură, în condițiile în care introducerea timpurie a arahidelor era descurajată în Marea Britanie, Canada și Statele Unite.

În același timp, medicul a observat diferențe importante în frecvența alergiilor la arahide. Aceste observații au ridicat întrebarea dacă expunerea timpurie la alimente alergene ar putea explica diferențele dintre populații.

De ce s-au schimbat recomandările medicale

În trecut, logica era relativ simplă: dacă un aliment poate provoca o reacție alergică severă, atunci cea mai bună strategie ar fi evitarea lui. Cercetările din ultimii ani au demonstrat însă că această abordare poate fi greșită în cazul anumitor alergeni.

Datele disponibile sugerează că sistemul imunitar al copilului poate dezvolta toleranță atunci când este expus la anumite alimente alergene în perioada potrivită a dezvoltării, în loc ca acestea să fie evitate complet.

Astfel, recomandările actuale s-au deplasat de la „evitare” către „introducere timpurie și menținerea în dietă”, cu respectarea unor măsuri de siguranță și a recomandărilor medicale.

În Canada, alimentele alergene sunt recomandate, în general, să fie introduse în primele șase luni de viață, fără amânarea inutilă a introducerii lor după această perioadă.

Cum pot fi introduse arahidele în alimentația bebelușului

Una dintre provocările pentru părinți este găsirea unei forme sigure de introducere a arahidelor, deoarece alunele întregi și alte produse similare pot reprezenta un risc de sufocare pentru bebeluși.

Gideon Lack recomandă folosirea unor forme adaptate vârstei. De exemplu, untul de arahide poate fi diluat pentru a obține o consistență mai fluidă și poate fi introdus în cantități mici, în funcție de dezvoltarea copilului.

Una dintre sugestiile sale este amestecarea unei cantități mici de unt de arahide subțiat cu un aliment moale, precum banana. În unele situații, părintele poate oferi o cantitate foarte mică pentru ca bebelușul să o guste și să se obișnuiască treptat cu alimentul.

Este important însă ca părinții să nu ofere arahide întregi sau bucăți tari de alimente care pot provoca sufocare și să țină cont de recomandările pediatrului, mai ales în cazul copiilor care prezintă factori de risc pentru alergii.

Nu există însă o doză universală și nici un interval exact stabilit pentru toate alimentele alergene. În practică, Dr. Moshe Ben-Shoshan, alergolog pediatru la Spitalul de Copii din Montreal, recomandă, în general, consumul de aproximativ două ori pe săptămână după ce alimentul a fost introdus și tolerat.

Laptele de caju și tahini, alternative pentru introducerea altor alergeni

Specialiștii atrag atenția că arahidele nu sunt singurul aliment care trebuie luat în considerare. Odată cu diversificarea alimentației, părinții pot introduce și alți alergeni comuni, precum susanul și anumite tipuri de nuci, în forme sigure pentru vârsta copilului.

Pentru introducerea susanului, de exemplu, Dr. Elissa Abrams sugerează folosirea tahini, amestecat într-un piure.

Dr. Moshe Ben-Shoshan recomandă, în anumite situații, folosirea laptelui de caju pentru introducerea proteinelor din nuci, deoarece forma lichidă reduce riscul de sufocare. Totuși, aceste produse nu trebuie confundate cu formulele de lapte destinate sugarilor și nu înlocuiesc laptele matern sau formula de lapte recomandată de medic.

Pentru ou, introducerea poate fi făcută și prin forme gătite, cum ar fi produse de patiserie care conțin ou, în funcție de recomandările specialistului și de dezvoltarea copilului.