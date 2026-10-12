O româncă originară din Transilvania a devenit virală pe TikTok și Instagram cu restaurantul său din Zaragoza, Spania, unde pregătește plăcinte după rețetele învățate de la bunica sa. Lorena Cabuela a deschis localul Plaxinta în aprilie 2025 și spune că succesul videoclipurilor de pe rețelele sociale a luat-o prin surprindere, notează El Espanol.

Lorena Cabuela a plecat din România în urmă cu 25 de ani și s-a stabilit la Zaragoza, în Spania. A lucrat în restaurante, a avut o afacere în domeniul transporturilor, iar anul trecut a revenit la pasiunea sa pentru bucătărie și a deschis propriul restaurant, Plaxinta, în cartierul Jesús.

Localul a devenit cunoscut pe rețelele sociale datorită videoclipurilor care prezintă preparatele tradiționale românești. „Estamos flipados”, a declarat Lorena pentru publicația spaniolă care i-a prezentat povestea, expresie care poate fi tradusă prin „Suntem uimiți” sau „Nu ne vine să credem”.

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Plăcinte după rețetele bunicii, păstrate din Transilvania

Preparatul care a dat numele restaurantului este plăcinta tradițională românească, pe care Lorena o pregătește după rețeta învățată în familie. Originară dintr-o zonă a Transilvaniei în care se întâlnesc influențe românești și maghiare, aceasta păstrează în bucătăria sa și o parte din moștenirea gastronomică a bunicii sale maghiare.

Lorena povestește că bunica sa obișnuia să coacă pâine în cuptorul satului și păstra o parte din aluat pentru a pregăti plăcinte umplute. Printre variantele pe care le prepară se numără cele cu brânză, varză călită, prune, mere sau cartofi.

Aluatul folosit în restaurant respectă tehnica pe care a învățat-o în familie. Lorena spune că rețeta sa este specifică satului din care provine și că modul de preparare diferă în funcție de regiunea României.

„Dacă mergi în Moldova, de exemplu, plăcinta se face într-un fel, iar în sud, în altul”, explică ea, potrivit publicației spaniole.

Numele restaurantului are, la rândul său, o poveste de familie. Preparatul se scrie în română „plăcintă”, iar denumirea comercială „Plaxinta” a fost aleasă la sugestia fiului său, pentru ca numele să fie pronunțat mai ușor de vorbitorii de spaniolă.

Un vis început cu un caiet de rețete

Pasiunea Lorenei pentru gătit vine de la mama și bunicile sale. Una dintre bunici i-a lăsat un caiet cu rețete de familie și i-a spus că, într-o zi, acestea o vor ajuta să își construiască propriul drum.

Lorena păstrează caietul și speră să deschidă, în viitor, o cofetărie în care să prepare dulciurile tradiționale ale familiei, folosind ingrediente precum ouă, lapte și unt.

Unele dintre rețetele păstrate în caiet sunt greu de găsit în alte locuri, susține ea. Planul inițial era să deschidă cofetăria împreună cu o verișoară, însă proiectul a fost amânat, iar Lorena a decis să nu îl înceapă singură.

A ales în schimb să deschidă restaurantul Plaxinta, unde a introdus atât preparate tradiționale, cât și combinații proprii, unele dezvoltate împreună cu fiul său.

Printre acestea se află și un mic dejun balcanic inspirat de mesele celor care plecau foarte devreme la muncă și aveau nevoie de hrană pentru întreaga zi.

Cum a devenit restaurantul viral pe TikTok

Plaxinta și-a deschis porțile la 1 aprilie 2025. La început, Lorena nu era familiarizată cu promovarea pe rețelele sociale. Un prieten a ajutat-o să realizeze primele videoclipuri, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

Ulterior, antreprenoarea a apelat la o echipă specializată în promovare online, pe care o cunoștea prin intermediul unui prieten. Aceștia au văzut potențialul restaurantului și au început să creeze conținut pentru TikTok și Instagram.

Videoclipurile au strâns mii de vizualizări, iar restaurantul a atras atenția publicului spaniol interesat de preparatele sale.

Pentru Lorena, reacția publicului a fost neașteptată. În timp ce videoclipurile circulă pe rețelele sociale, ea continuă să pregătească aluatul și umpluturile după rețetele păstrate din familie.

După 25 de ani, Zaragoza a devenit casa ei

Lorena a ajuns în Zaragoza în urmă cu un sfert de secol, venind dintr-un sat din Transilvania. Spune că s-a îndrăgostit de oraș încă de la prima vedere și că nu intenționează să se întoarcă definitiv în România.

La început, a lucrat în domeniul ospitalității, inclusiv ca ajutor de bucătar, iar ulterior a deschis împreună cu soțul său o companie de transport. Revenirea la bucătărie a însemnat și reluarea unui vis personal.

Fiul său, în vârstă de 19 ani, s-a născut în Zaragoza și este student.

Lorena spune că apreciază în special oamenii din oraș. Își amintește că, în primii ani, clienții ale căror locuințe le curăța îi lăsau cheile pentru a putea intra în absența lor, un nivel de încredere care a surprins-o.

„Eu mă simt deja de aici, nu mă gândesc să mă întorc”, spune ea.