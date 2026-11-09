Cristina Huzum, noul președinte al Women in Transport and Tourism Association / Ce proiecte pregătește organizația pentru 2027

09 nov. 2026, HoReCa
Cristina Huzum, noul președinte al Women in Transport and Tourism Association / Ce proiecte pregătește organizația pentru 2027
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Cuprins
  1. Cine face parte din noua conducere WTTA
  2. Cinci programe anunțate de WTTA pentru 2027
  3. Gala aniversară WTTA are loc pe 16 noiembrie, la București

Cristina Huzum, Deputy General Manager al Sheraton Bucharest Hotel, a fost aleasă președinte al Women in Transport and Tourism Association (WTTA), asociație care reunește profesioniste din transporturi și turism. Noua conducere anunță cinci direcții strategice pentru 2027, cu accent pe educație, mentorat, reconversie profesională și dezvoltarea carierei.

Cristina Huzum are peste 20 de ani de experiență în industria ospitalității. Pe lângă funcția de Deputy General Manager al Sheraton Bucharest Hotel, aceasta este Chair al Next Gen Business Council South East Europe din cadrul Marriott International și cofondatoare a proiectului educațional WELLcome. În prezent, este doctorandă la Academia de Studii Economice din București, unde cercetează cultura excelenței în ospitalitate.

Alegerea sa în funcția de președinte marchează o nouă etapă pentru WTTA, asociație înființată în urmă cu aproape trei ani, care reunește femei din transporturi, turism, ospitalitate, mediul academic și antreprenoriat.

„Îmi doresc ca WTTA să fie o asociație activă, cu proiecte concrete, care creează oportunități de învățare, mentorat, colaborare și dezvoltare profesională. Avem nevoie să aducem mai aproape mediul de business, educația și tinerele generații și să contribuim, prin ceea ce facem, la formarea viitorilor lideri din transporturi și turism”, a declarat Cristina Huzum, noul președinte al organizației.

Cine face parte din noua conducere WTTA

Noul Consiliu Director reunește profesioniste cu experiență în aviație, transporturi, turism, ospitalitate, educație și antreprenoriat.

Din echipa de conducere fac parte Alexandra Huzuneanu, Alina Rapan, Anita Huzum, Camelia Gheorghe, Dana Bartlett, Elena Georgescu, Katina Moldovan, Natalia Vîrciu, Maria Raluca Duțulescu și Raluca Mandache, alături de Cristina Huzum.

Organizația își propune să dezvolte colaborarea dintre industriile transporturilor și turismului, să extindă parteneriatele cu mediul de afaceri și să ofere membrelor oportunități suplimentare de dezvoltare profesională.

Cinci programe anunțate de WTTA pentru 2027

Pentru anul 2027, asociația pregătește cinci inițiative care vizează atât femeile cu experiență în domeniu, cât și studentele și tinerele aflate la început de carieră.

Great Expectations urmărește dezvoltarea parteneriatelor cu universități, instituții de învățământ și companii, pentru a facilita accesul tinerilor la stagii de practică și primele experiențe profesionale.

Leadership Lab va fi un program de mentorat în care lideri cu experiență vor sprijini studenți și tineri profesioniști în dezvoltarea carierei.

In My Shoes va include o serie de materiale video despre parcursul profesional al femeilor din comunitatea WTTA, cu accent pe provocările și responsabilitățile asociate pozițiilor de conducere.

Workshops and Learning va reuni întâlniri și programe de formare profesională pe teme precum leadership, protocol, wellbeing și tendințe în ospitalitate.

Reskilling va cuprinde inițiative destinate femeilor care își doresc o reconversie profesională și o carieră în transporturi sau turism.

Potrivit organizației, programele vor fi dezvoltate împreună cu membrii și partenerii asociației, urmărind să faciliteze accesul la oportunități profesionale și să apropie mediul educațional de cel de business.

Gala aniversară WTTA are loc pe 16 noiembrie, la București

Noua conducere și proiectele pentru 2027 vor fi prezentate și în cadrul galei aniversare „Women Shaping the Future”, programată pentru 16 noiembrie 2026, începând cu ora 18:30, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Evenimentul este estimat să reunească aproximativ 150 de invitați, printre care reprezentanți ai companiilor din transporturi și turism, antreprenori, lideri de business, profesioniști din mediul academic și reprezentanți ai instituțiilor și societății civile.

Programul include două conversații tematice. Prima, „Celebrity Check-in – When Fame Becomes Hospitality”, va aborda modul în care imaginea publică și brandul personal pot fi valorificate în proiectele din ospitalitate. Cea de-a doua, „Remarkable Women – When Passion Becomes Leadership”, va aduce în discuție parcursul profesional al unor femei care contribuie la dezvoltarea industriilor în care activează.

În cadrul galei vor fi acordate și premiile „The Golden Compass Awards – Busola de Aur”, prin care WTTA va recunoaște performanța și contribuția unor profesioniști și inițiative din transporturi, turism, educație și societatea civilă.

Asociația Women in Transport and Tourism Association a fost înființată pentru a susține leadershipul feminin și dezvoltarea profesională în transporturi și turism, prin proiecte de educație, colaborare și schimb de experiență.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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